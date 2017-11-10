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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    10 ноября 2017

    Новый роман The Weeknd становится все серьезнее

    Несмотря на попытки вернуть Беллу, музыкант проводит время с таинственной брюнеткой

    Пока весь мир пытается разобраться в перипетиях отношений Селены Гомес, Джастина Бибера и The Weeknd, последний проводит все свободное время в компании таинственной незнакомки. Пару уже не в первый раз замечают во время романтических свиданий. Так, на свежих снимках девушка выходит из машины музыканта после совместного ужина в компании общих друзей.

    Роман The Weeknd с таинственной брюнеткой набирает обороты фото [3]ФОТОlegion-media.ru

    О новой возлюбленной The Weeknd известно мало: как сообщают западные СМИ, их общение быстро переросло в страстный роман, которому не смогли помешать отношения музыканта с Гомес. Более того, какое-то время ему удавалось поддерживать связь с обеими девушками одновременно. Из-за съемок Селены в Нью-Йорке они стали видеться все реже, а затем певица узнала о существовании конкурентки.

    Роман The Weeknd с таинственной брюнеткой набирает обороты фото [2]ФОТОlegion-media.ru

    Примечательно, что параллельно с новым романом, The Weeknd всеми силами пытается вернуть расположение бывшей возлюбленной Беллы Хадид. Как сообщают инсайдеры, после официального разрыва с Гомес музыкант не находит себе места, обрывая телефон супермодели. Что касается Беллы, она не спешит прощать провинившегося бойфренда, который в свое время поступил с ней аналогичным образом, что и с Селеной Гомес.

    Роман The Weeknd с таинственной брюнеткой набирает обороты фото [1]ФОТОlegion-media.ru
    Роман The Weeknd с таинственной брюнеткой набирает обороты фото [5]ФОТОGettyImages
    Роман The Weeknd с таинственной брюнеткой набирает обороты фото [4]ФОТОGettyImages

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