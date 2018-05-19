Родители на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

Любая свадьба — это важный праздник не только для молодоженов, но и для их родителей, которые формально в этот день благословляют своего ребенка на создание собственной семьи. И монаршие особы не исключение. Как встретили этот волнительный день ближайшие родственники?

Вспоминая о родителях, нельзя не сказать, в первую очередь, о матери Гарри — Леди Диане. Как отметил в телевизионном интервью жених: «В обручальном кольце Меган есть камни, которые принадлежали моей маме. Это ее частичка. Я хотел, чтобы таким образом, она всегда была с нами».

Мама Меган Дориа Рагланд прилетела в Лондон из Лос-Анджелеса за несколько дней до венчания, чтобы лично познакомиться с королевской семьей и выпить чаю в Виндзорском замке с Елизаветой II, с которой отныне породнится. Для свадьбы дочери-«принцессы» она выбрала элегантный фисташковый костюм с набивным рисунком и шляпку в тон. Во время церемонии венчания по щекам взволнованной мамы катились слезы.

Отец принца Гарри (а теперь, если быть точными, герцога Сассекского) — 69-летний принц Уэльский — примерил на себя важную роль и повел Меган к алтарю, о чем будущая невестка его лично попросила. Следуя официальному дресс-коду главный наследник монаршего престола появился в часовне Святого Георгия в Виндзоре в так называемом Lounge Suit или классическом костюме светло-серого цвета и в обязательных черных туфлях (любопытно, что похожий костюм выбрал и один из гостей — актер Джордж Клуни). Принц Чарльз встретил невесту в часовне и неспешно повел красавицу к алтарю, где и передал своему сыну Гарри. Жених в парадном мундире не мог сдержать счастливой улыбки.