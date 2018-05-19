Москва, я люблю тебя! гид по столице
Главные события в Москве с 14 по 20 мая
Канны-2018 71-й Каннский кинофестиваль
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
Видео
ELLE DecorationГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    Видео
    ELLE DecorationГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    19 мая 2018

    Родители на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

    Счастливый папа жениха и растроганная мама невесты в день торжественного венчания

    Любая свадьба — это важный праздник не только для молодоженов, но и для их родителей, которые формально в этот день благословляют своего ребенка на создание собственной семьи. И монаршие особы не исключение. Как встретили этот волнительный день ближайшие родственники?

    Вспоминая о родителях, нельзя не сказать, в первую очередь, о матери Гарри — Леди Диане. Как отметил в телевизионном интервью жених: «В обручальном кольце Меган есть камни, которые принадлежали моей маме. Это ее частичка. Я хотел, чтобы таким образом, она всегда была с нами».

    Родители на свадьбе Меган и Гарри (фото 2)

    Мама Меган Дориа Рагланд прилетела в Лондон из Лос-Анджелеса за несколько дней до венчания, чтобы лично познакомиться с королевской семьей и выпить чаю в Виндзорском замке с Елизаветой II, с которой отныне породнится. Для свадьбы дочери-«принцессы» она выбрала элегантный фисташковый костюм с набивным рисунком и шляпку в тон. Во время церемонии венчания по щекам взволнованной мамы катились слезы.

    Родители на свадьбе Меган и Гарри (фото 4)

    Отец принца Гарри (а теперь, если быть точными, герцога Сассекского) — 69-летний принц Уэльский — примерил на себя важную роль и повел Меган к алтарю, о чем будущая невестка его лично попросила. Следуя официальному дресс-коду главный наследник монаршего престола появился в часовне Святого Георгия в Виндзоре в так называемом Lounge Suit или классическом костюме светло-серого цвета и в обязательных черных туфлях (любопытно, что похожий костюм выбрал и один из гостей — актер Джордж Клуни). Принц Чарльз встретил невесту в часовне и неспешно повел красавицу к алтарю, где и передал своему сыну Гарри. Жених в парадном мундире не мог сдержать счастливой улыбки. 

    Родители на свадьбе Меган и Гарри (фото 6)

    Мачеха принца Гарри — герцогиня Корнуолл — выбрала для праздника шелковое платье от Anna Valentine и широкополую шляпу, украшенную несколькими рядами перьев от Philip Treacy.

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2018 ELLE, Hearst Shkulev Publishing LLC / OOO «Хёрст Шкулёв Паблишинг». Все права защищены
    16+
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз