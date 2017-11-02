Риз Уизерспун с дочерью на Innovator Awards в Нью-Йорке

Дочь Риз Уизерспун Ава Филипп все чаще сопровождает свою звездную маму на светских мероприятиях. Вчера Риз и Ава вместе посетили премию газеты The Wall Street Journal Innovator Awards, где стали настоящими звездами вечера.

Свое внешнее сходство актриса и ее 18-летняя дочь подчеркнули перекликающимися образами. Они обе сделали ставку на маленькие черные платья, но Риз остановилась на наряде Giorgio Armani, а Ава предпочла Balmain. Уизерспун завершила образ босоножками Jimmy Choo и украшениями Cartier.