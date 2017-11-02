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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    02 ноября 2017

    Риз Уизерспун с дочерью на Innovator Awards в Нью-Йорке

    Актриса и 18-летняя Ава Филипп затмили всех на вечере в Музее современного искусства

    Дочь Риз Уизерспун Ава Филипп все чаще сопровождает свою звездную маму на светских мероприятиях. Вчера Риз и Ава вместе посетили премию газеты The Wall Street Journal Innovator Awards, где стали настоящими звездами вечера.

    Свое внешнее сходство актриса и ее 18-летняя дочь подчеркнули перекликающимися образами. Они обе сделали ставку на маленькие черные платья, но Риз остановилась на наряде Giorgio Armani, а Ава предпочла Balmain. Уизерспун завершила образ босоножками Jimmy Choo и украшениями Cartier.

    Риз Уизерспун с дочерью на Innovator Awards в Нью-Йорке (фото 1)
    Риз Уизерспун с дочерью на Innovator Awards в Нью-Йорке (фото 2)
    Риз Уизерспун с дочерью на Innovator Awards в Нью-Йорке (фото 3)ФОТОGettyImages

    Ава отличается от большинства наследниц громких фамилий. Несмотря на светскую активность, она пока не стремится к карьере в Голливуде: сейчас Филипп учится в Нью-йоркском университете, а летом подрабатывала в пиццерии в пригороде Лос-Анджелеса.

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