Риз Уизерспун с дочерью на Innovator Awards в Нью-Йорке

Полная версия
Актриса и 18-летняя Ава Филипп затмили всех на вечере в Музее современного искусства
Дочь Риз Уизерспун Ава Филипп все чаще сопровождает свою звездную маму на светских мероприятиях. Вчера Риз и Ава вместе посетили премию газеты The Wall Street Journal Innovator Awards, где стали настоящими звездами вечера.
Свое внешнее сходство актриса и ее 18-летняя дочь подчеркнули перекликающимися образами. Они обе сделали ставку на маленькие черные платья, но Риз остановилась на наряде Giorgio Armani, а Ава предпочла Balmain. Уизерспун завершила образ босоножками Jimmy Choo и украшениями Cartier.
Ава отличается от большинства наследниц громких фамилий. Несмотря на светскую активность, она пока не стремится к карьере в Голливуде: сейчас Филипп учится в Нью-йоркском университете, а летом подрабатывала в пиццерии в пригороде Лос-Анджелеса.