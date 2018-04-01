Принц Уильям и Кейт Миддлтон на пасхальной службе в Виндзоре

Уже в конце апреля Кейт Миддлтон в третий раз станет мамой. Сегодня герцогиня Кэтрин в последний раз перед декретным отпуском появилась на публике. Вместе с принцем Уильямом Кейт побывала на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзоре, где через полтора месяца обвенчаются принц Гарри и Меган Маркл.

Для праздничной службы герцогиня Кембриджская выбрала черное пальто, которое дополнила брошью и серьгами из крупного жемчуга и шляпкой-«таблеткой».

Напомним, что сейчас Кейт и Уильям воспитывают двоих детей, принца Георга и принцессу Шарлотту.