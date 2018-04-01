Гороскоп на 2018 год прогноз Бернарда Фитцуолтера
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Цвета много не бывает как сделать образ ярче?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    01 апреля 2018

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон на пасхальной службе в Виндзоре

    Последний выход герцогини Кэтрин в свет перед родами

    Уже в конце апреля Кейт Миддлтон в третий раз станет мамой. Сегодня герцогиня Кэтрин в последний раз перед декретным отпуском появилась на публике. Вместе с принцем Уильямом Кейт побывала на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзоре, где через полтора месяца обвенчаются принц Гарри и Меган Маркл.

    Для праздничной службы герцогиня Кембриджская выбрала черное пальто, которое дополнила брошью и серьгами из крупного жемчуга и шляпкой-«таблеткой».

    Напомним, что сейчас Кейт и Уильям воспитывают двоих детей, принца Георга и принцессу Шарлотту. 

    Принц Уильям и Кейт Миддлтон на пасхальной службе в Виндзоре (фото 1)
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон на пасхальной службе в Виндзоре (фото 2)
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон на пасхальной службе в Виндзоре (фото 3)
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон на пасхальной службе в Виндзоре (фото 4)
    ФОТОGetty Images

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2018 ELLE, Hearst Shkulev Publishing LLC / OOO «Хёрст Шкулёв Паблишинг». Все права защищены
    16+
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз