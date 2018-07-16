Появились официальные фотографии с крестин принца Луи

Прошло около недели после крестин принца Луи, и вчера вечером Кенсингтонский дворец опубликовал официальные фотографии с мероприятия. Автором снимков стал известный британский фотограф Мэтт Холиок. Королевская семья поделилась четырьмя фотографиями с крестин малыша Луи.

Помимо официальных портретов, фотограф сделал снимок герцогини Кембриджской с трехмесячным сыном: в кадре Кейт стоит на улице и с нежностью держит маленького Луи. Несмотря на то, что кадр отличается от традиционных портретов британских королевских семей, Кенсингтон не смог не поделиться очаровательной фотографией.

На официальных портретах помимо принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их детей, можно увидеть принца Гарри с Меган Маркл, принца Чарльза и Камиллу Паркер Боулз, Пиппу Миддлтон и Джеймса Мэттьюза, а также родителей Кейт, Кэрол и Майкла Миддлтон, и ее брата Джеймса.