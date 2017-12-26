Итоги 2017 события года
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Колонка Лабковского о чужих ожиданиях и мечтах
Новый год 2018 готовимся к празднику
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    26 декабря 2017

    Почему Кайли Дженнер нет на открытке семьи Кардашьян

    Младшая из сестер отказалась от участия в праздничной фотосессии

    Семья Кардашьян каждый год дарит своим поклонникам рождественскую открытку, для которой снимается в полном составе. На этот раз Ким и ее сестры на протяжении всего декабря делились в Instagram кусочками открытки, а целую показали лишь на днях. Поклонники сестер ожидали, что на открытке появится беременная Кайли Дженнер, но та отказалась принимать участие в фотосессии.

    Младшая Дженнер не появляется на публике с лета. Как говорят друзья Кайли, она сильно переживает из-за тех изменений в фигуре, которые произошли с ней за время беременности, и именно поэтому не выходит из дома. Это же стало причиной того, что Кайли Дженнер не стала фотографироваться для общей рождественской открытки.

    Напомним, что, по данным западных СМИ, Кайли и ее бойфренд Трэвис Скотт ждут девочку, которая должна появиться на свет 4 февраля.

    Почему Кайли Дженнер нет на открытке семьи Кардашьян (фото 5)ФОТОGettyImages

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2017 ELLE, Hearst Shkulev Publishing LLC / OOO «Хёрст Шкулёв Паблишинг». Все права защищены
    16+
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз