Почему Кайли Дженнер нет на открытке семьи Кардашьян

Семья Кардашьян каждый год дарит своим поклонникам рождественскую открытку, для которой снимается в полном составе. На этот раз Ким и ее сестры на протяжении всего декабря делились в Instagram кусочками открытки, а целую показали лишь на днях. Поклонники сестер ожидали, что на открытке появится беременная Кайли Дженнер, но та отказалась принимать участие в фотосессии.

Младшая Дженнер не появляется на публике с лета. Как говорят друзья Кайли, она сильно переживает из-за тех изменений в фигуре, которые произошли с ней за время беременности, и именно поэтому не выходит из дома. Это же стало причиной того, что Кайли Дженнер не стала фотографироваться для общей рождественской открытки.

Напомним, что, по данным западных СМИ, Кайли и ее бойфренд Трэвис Скотт ждут девочку, которая должна появиться на свет 4 февраля.