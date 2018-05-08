Первый официальный выход в свет Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта

И все-таки они вместе: впервые за два года (а примерно столько весь мир говорит об этом романе) Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт официально подтвердили свои отношения. Да, за это время у них успела родиться дочь Сторми.

Для красной дорожки Кайли выбрала черное платье с атласным бюстье и шлейфом, образ дополняли модные в этом сезоне «докторские» очки, золотые украшения и естественный макияж с эффектом сияния. Ее возлюбленный появился в черном костюме с широким кожаным ремнем и бархатных туфлях. Они с удовольствием позировали фотографам и выглядели невероятно счастливыми.