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    08 мая 2018

    Первый официальный выход в свет Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта

    Самая обсуждаемая пара года появилась на Met Gala

    И все-таки они вместе: впервые за два года (а примерно столько весь мир говорит об этом романе) Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт официально подтвердили свои отношения. Да, за это время у них успела родиться дочь Сторми.

    Для красной дорожки Кайли выбрала черное платье с атласным бюстье и шлейфом, образ дополняли модные в этом сезоне «докторские» очки, золотые украшения и естественный макияж с эффектом сияния. Ее возлюбленный появился в черном костюме с широким кожаным ремнем и бархатных туфлях. Они с удовольствием позировали фотографам и выглядели невероятно счастливыми. 

    Первый официальный выход в свет Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта (фото 1.1)
    Первый официальный выход в свет Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта (фото 1.2)
    Первый официальный выход в свет Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта (фото 2)

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