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Звезда «50 оттенков серого» и бывший муж Гвинет Пэлтроу перестали скрывать роман
О том, что Дакота Джонсон встречается с Крисом Мартином, заговорили еще в октябре прошлого года. Сначала актрису заметили на концерте Coldplay в Аргентине, потом Джонсон и Мартина несколько раз видели вместе на свидании, а на Новый год — в Париже. Однако до этого момента фотографам не удавалось сделать совместные снимки пары, потому что Дакота и Крис тщательно скрывали свои отношения.
Теперь влюбленные больше не прячутся от папарацци: вчера их сфотографировали во время романтического ужина в одном из ресторанов Малибу. Как утверждают инсайдеры, актриса и музыкант сейчас много времени проводят вместе, и их роман становится все серьезнее.
Напомним, что Дакота Джонсон в 2016 году рассталась с Мэттью Хитом, а Крис Мартин после развода с Пэлтроу несколько месяцев встречался с Дженнифер Лоуренс.
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