О том, что Дакота Джонсон встречается с Крисом Мартином, заговорили еще в октябре прошлого года. Сначала актрису заметили на концерте Coldplay в Аргентине, потом Джонсон и Мартина несколько раз видели вместе на свидании, а на Новый год — в Париже. Однако до этого момента фотографам не удавалось сделать совместные снимки пары, потому что Дакота и Крис тщательно скрывали свои отношения.