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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    14 января 2018

    Первое совместное фото Дакоты Джонсон и Криса Мартина

    Звезда «50 оттенков серого» и бывший муж Гвинет Пэлтроу перестали скрывать роман

    О том, что Дакота Джонсон встречается с Крисом Мартином, заговорили еще в октябре прошлого года. Сначала актрису заметили на концерте Coldplay в Аргентине, потом Джонсон и Мартина несколько раз видели вместе на свидании, а на Новый год — в Париже. Однако до этого момента фотографам не удавалось сделать совместные снимки пары, потому что Дакота и Крис тщательно скрывали свои отношения.

    Первые совместные фото Дакоты Джонсон и Криса Мартина (фото 1)
    Первые совместные фото Дакоты Джонсон и Криса Мартина (фото 2)

    Теперь влюбленные больше не прячутся от папарацци: вчера их сфотографировали во время романтического ужина в одном из ресторанов Малибу. Как утверждают инсайдеры, актриса и музыкант сейчас много времени проводят вместе, и их роман становится все серьезнее.

    Первые совместные фото Дакоты Джонсон и Криса Мартина (фото 4)ФОТОSplash News, Getty Images

    Напомним, что Дакота Джонсон в 2016 году рассталась с Мэттью Хитом, а Крис Мартин после развода с Пэлтроу несколько месяцев встречался с Дженнифер Лоуренс.

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