Обручальное кольцо внучки Грейс Келли в цифрах и фактах

Пока мировая общественность обсуждает подготовку к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл (19 мая), пользователи сети обратили внимание на еще одно монаршее бракосочетание этого года. Королевский дом Гримальди официально объявил о предстоящей летом свадьбе Шарлотты Казираги и Дмитрия Рассама. Помолвка возлюбленных состоялась около месяца назад в Париже, а в конце марта пара была замечена на Балу роз в Монако. Пресса сразу же обратила внимание на обручальное кольцо невесты, а недавно в сети появились первые комментарии экспертов относительно украшения Шарлотты. По словам представителя ювелирного Дома Brilliant Earth Кэтрин Муни, кольцо невесты сделано из желтого золота и 4-каратного бриллианта. Его стоимость варьируется от 60 000 до 100 000 тысяч долларов в зависимости от качества алмаза.