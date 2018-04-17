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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    17 апреля 2018

    Обручальное кольцо внучки Грейс Келли в цифрах и фактах

    Все, что известно о помолвочном украшении Шарлотты Казираги

    Пока мировая общественность обсуждает подготовку к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл (19 мая), пользователи сети обратили внимание на еще одно монаршее бракосочетание этого года. Королевский дом Гримальди официально объявил о предстоящей летом свадьбе Шарлотты Казираги и Дмитрия Рассама. Помолвка возлюбленных состоялась около месяца назад в Париже, а в конце марта пара была замечена на Балу роз в Монако. Пресса сразу же обратила внимание на обручальное кольцо невесты, а недавно в сети появились первые комментарии экспертов относительно украшения Шарлотты. По словам представителя ювелирного Дома Brilliant Earth Кэтрин Муни, кольцо невесты сделано из желтого золота и 4-каратного бриллианта. Его стоимость варьируется от 60 000 до 100 000 тысяч долларов в зависимости от качества алмаза. 

    Обручальное кольцо внучки Грейс Келли в цифрах и фактах (фото 1)
    Обручальное кольцо внучки Грейс Келли в цифрах и фактах (фото 2)

    Напомним, что празднование свадьбы будет разделено на две части. Первая церемония пройдет на итальянском острове Пантеллерия, среди виноградников поместья Кароль Буке. Вторая часть свадьбы, скорее всего, состоится во Франции, но место пока держится в тайне.

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