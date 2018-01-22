Наоми Кэмпбелл встречается с рэпером Скептой?

Спустя семь месяцев после сообщений о романе Наоми Кэмпбелл с 62-летним египетским мультимиллионером Луисом Камиллери топ-модель дала новый повод для сплетен и пересудов. 47-летняя Наоми появилась на парижской Неделе моды в компании британского рэпера Скепты (настоящее имя Джозеф Джуниор Аденуга). Это не первый такой случай: ранее, осенью, Скепта (который на 12 лет младше Кэмпбелл) опубликовал в своем микроблоге в Twitter совместное фото с предполагаемой подругой, украшенное к тому же смайликом с сердечком. А еще раньше, в июне, рэпер в одном из интервью признался, что Наоми — его любимая модель, и он восхищается ею.