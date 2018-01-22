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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    22 января 2018

    Наоми Кэмпбелл встречается с рэпером Скептой?

    Пара появилась вместе на парижской Неделе моды

    Спустя семь месяцев после сообщений о романе Наоми Кэмпбелл с 62-летним египетским мультимиллионером Луисом Камиллери топ-модель дала новый повод для сплетен и пересудов. 47-летняя Наоми появилась на парижской Неделе моды в компании британского рэпера Скепты (настоящее имя Джозеф Джуниор Аденуга). Это не первый такой случай: ранее, осенью, Скепта (который на 12 лет младше Кэмпбелл) опубликовал в своем микроблоге в Twitter совместное фото с предполагаемой подругой, украшенное к тому же смайликом с сердечком. А еще раньше, в июне, рэпер в одном из интервью признался, что Наоми — его любимая модель, и он восхищается ею.

    Наоми Кэмпбелл, Скепта фото

    Наоми Кэмпбелл, Скепта

    Как пишет The Sun, пара сошлась благодаря общим друзьям, их познакомившим. «Наоми и Скепта очень творческие личности, так что у них много общего», — сказал источник. По его словам, модель и рэпер не спешат афишировать свой роман, поэтому встречаются тайно. «Все идет хорошо, но они не готовы пока говорить о своих чувствах на публике», — приводит СМИ слова инсайдера.

    Скепта выпустил уже четыре альбома, последний, Konnichiwa, получил Mercury Prize как лучший студийный релиз.

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