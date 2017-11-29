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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    29 ноября 2017Сергеева Алина

    «Мисс Вселенная» VS «Мисс Мира»: чем отличаются две красивейшие женщины планеты?

    Два конкурирующих конкурса красоты объявили свои эталонные каноны

    Для чего нужны конкурсы красоты? Вопрос риторический: для того, чтобы понимать, какому канону следовать. Далекие от концептуальных подиумных историй конкурсы красоты — они всегда про понятную на всех языках мира классику, про то, что вне моды. Глобально это очень полезная история — интернациональная, развивающая толерантность, радующая глаз. Кроме того, победительница потом год колесит по миру в рамках благотворительных проектов — словом, чистый позитив.

    Впрочем, поскольку красота — понятие субъективное, то и одного-единственного конкурса для определения эстетического канона нет. «Мисс Мира» (Miss World) и «Мисс Вселенная» — два главных конкурента уже много лет. Первый существует с 1951 года, проходит в Великобритании и является классикой жанра — здесь все более или менее понятно заранее. Принадлежащий Дональду Трампу «Мисс Вселенная» (Miss Universe) проходит в США и профессионалами считается более авторитетным — уж кто-кто, а Трамп знает толк в женской красоте. При этом в «Мисс Вселенная» критерии отбора менее жесткие: например, к участию допускаются невысокие девушки немодельной внешности. Общими для двух конкурсов являются следующие требования: чтобы кандидатки не были помолвлены, не были замужем и даже не находились в гражданском браке. Кроме того, они не должны иметь детей и снимков топлес в прошлом. В обоих конкурсах награда победительнице — $280 тысяч и многочисленные подарки.

    Ксения Сухинова, Айшвария Рай

    Ксения Сухинова, Айшвария Рай

    Что касается успеха, то конкурс «Мисс мира» стал стартом для большего количества звезд, чем «Мисс Вселенная»: например, известная русская модель Ксения Сухинова завоевала титул «Мисс Мира-2008» и стала очень востребована на родине, а в 1994 году «Мисс Мира» стала индийская красавица Айшвария Рай, которая и сегодня считается одной из самых успешных красавиц в истории.

    «Мисс Вселенная-2017» — Деми-Ли Нель-Питерс

    Деми-Ли Нель-Питерс фото

    Деми-Ли Нель-Питерс

    Что касается этого года, то в конкурсах победили очень разные девушки. «Мисс Вселенная-2017» — Деми-Ли Нель-Питерс из ЮАР. Ей 22 года, она учится одновременно управлению бизнесом и актерскому мастерству. Рост девушки 171 см, вес 55 кг. Она не производит ощущения субтильной красавицы, но при этом стройная, спортивная, подтянутая, но с формами.

    «Мисс Мира-2017» — Мануши Чхиллар

    Мануши Чхиллар фото

    Мануши Чхиллар

    «Мисс Мира-2017» стала девушка из Индии Мануши Чхиллар. Девушка из хорошей семьи, 20-летняя Мануши выглядит очень интеллигентно, учится в медицинском колледже. Рост 175 см, вес 62 кг. Индийская красавица, как водится, в теле, причем ее формы несколько более выдающиеся, чем у победительницы конкурирующего конкурса. На волне успеха двух красавиц заговорили о том, что новая формация бодипозитива не за горами — но не в самом радикальном формате.

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