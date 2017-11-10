Меган Фокс поделилась новым откровенным снимком

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31-летняя актриса и мать троих детей опубликовала в Instagram интригующее фото
Меган Фокс не раз называли одной из самых сексуальных женщин современности. Это звание актриса оправдывает, публикуя в соцсетях откровенные фотографии. На новом кадре 31-летняя Фокс продемонстрировала подтянутую фигуру в соблазнительном боди из белого кружева.
Этот кадр Меган сделала во время фотосессии для бельевого бренда Frederick's of Hollywood, для которого недавно создала свою первую коллекцию. В подписях к новому фото Меган Фокс намекнула на скорый запуск еще одной линии.
Напомним, что чуть больше года назад Фокс стала матерью в третий раз. По признанию актрисы, если после первых двух беременностей она вернулась в форму без особых усилий, то на этот раз ей пришлось перейти на дробное питание и увеличить количество тренировок.