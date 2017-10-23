23 октября день рождения празднует Изабель Гулар: бразильской супермодели и «ангелу» Victoria’s Secret исполняется 33 года. Иза выделяется среди многих других звезд подиума подтянутым телом. Чтобы оставаться в форме, она регулярно занимается спортом, о чем свидетельствуют ее видеоролики в Instagram из фитнес-клуба. Чтобы упражнения не наскучили, модель старается разнообразить свою ежедневную нагрузку: она занимается бегом, теннисом, баскетболом, кикбоксингом, растяжкой и пилатесом. Помимо того, что Гулар исправно ходит в спортзал, она тщательно следит за питанием: основу ее рациона составляют фрукты и овощи, при этом модель признается, что может съесть и десерт, ведь все калории она сожжет на ближайшей тренировке.