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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    23 октября 2017

    По фигуре: самые эффектные наряды Изабель Гулар

    В день рождения модели ELLE вспоминает ее яркие образы, подчеркивающие подтянутое тело

    23 октября день рождения празднует Изабель Гулар: бразильской супермодели и «ангелу» Victoria’s Secret исполняется 33 года. Иза выделяется среди многих других звезд подиума подтянутым телом. Чтобы оставаться в форме, она регулярно занимается спортом, о чем свидетельствуют ее видеоролики в Instagram из фитнес-клуба. Чтобы упражнения не наскучили, модель старается разнообразить свою ежедневную нагрузку: она занимается бегом, теннисом, баскетболом, кикбоксингом, растяжкой и пилатесом. Помимо того, что Гулар исправно ходит в спортзал, она тщательно следит за питанием: основу ее рациона составляют фрукты и овощи, при этом модель признается, что может съесть и десерт, ведь все калории она сожжет на ближайшей тренировке.

    Обладательница подтянутой и хрупкой фигуры может позволить себе носить обтягивающие, открытые и полупрозрачные платья, что она и делает: ее тело будто создано для таких эффектных и откровенных нарядов. ELLE собрал лучшие наряды Изабель Гулар, которые подчеркивают ее идеальную фигуру.

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    Изабель Гулар и ее бойфренд Кевин Трапп

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