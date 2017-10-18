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    18 октября 2017

    Ксения Собчак официально объявила об участии в выборах президента РФ

    Журналистка может стать первой в истории России женщиной-президентом

    Телеведущая, журналист, актриса и писатель — скоро к этому ряду характеристик Ксении Собчак может добавиться еще одна: первая женщина-президент России. Сегодня Собчак официально объявила о своем участии в выборах в 2018 году.

    О своем решении Ксения сообщила с помощью открытого письма в газете «Ведомости». «Я Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям», — пояснила она.

    По словам Ксении, на выборах она намерена выступить в роли «кандидата «Против всех»: «У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать «Хватит! Достали!».

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