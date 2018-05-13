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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    13 мая 2018

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018

    Кендалл Дженнер, Эльза Хоск и другие на премьерах 71-го киносмотра

    Вчера в Каннах состоялись премьеры двух резонансных фильмов — «Девушки солнца» и «Три лица». Обе картины участвуют в основном конкурсе.

    Красная дорожка перед показом ленты «Девушки солнца» француженки Эвы Юссон началась с марша актрис и женщин-режиссеров. За всю историю кинофестиваля в основной конкурс попало только 82 фильма, снятых женщинами, и 1645 лент режиссеров-мужчин. В знак протеста Кристен Стюарт, Леа Сейду и еще несколько десятков женщин, взявшись за руки, прошли по ступенькам Дворца фестивалей и конгрессов.

    У фильма «Три лица» история тоже непростая. Режиссеру ленты Джафару Панахи запрещено не только выезжать из страны, но и снимать фильмы. Несмотря на это, ему удается режиссировать ленты, которые регулярно участвуют в кинофестиваля и часто получают награды.

    В этот вечер по красной дорожке прошли Айшвария Рай, Кендалл Дженнер, Жасмин Тукс, Джоан Смоллс, Вера Брежнева, Эльза Хоск и многие другие.

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 1)

    Эльза Хоск

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 2)

    Эльза Хоск

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 3)

    Айшвария Рай

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 4)

    Айшвария Рай

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 5)

    Кендалл Дженнер

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 6)

    Кендалл Дженнер

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 7)

    Кейт Бланшетт

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 8)

    Кейт Бланшетт

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 9)

    Жасмин Тукс

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 10)

    Жасмин Тукс

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 11)

    Вера Брежнева

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 12)

    Вера Брежнева

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 13)

    Хейли Болдуин

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 14)

    Хейли Болдуин

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 15)

    Эмбер Херд

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 16)

    Эмбер Херд

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 17)

    Сара Сампайо

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 18)

    Сара Сампайо

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 19)

    Виктория Боня

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 20)

    Виктория Боня

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 21)

    Хелен Миррен

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 22)

    Хелен Миррен

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 23)

    Джоан Смоллс

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 24)

    Джоан Смоллс

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 25)

    Кристен Стюарт и Леа Сейду

    Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018 (фото 26)

    Кристен Стюарт

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