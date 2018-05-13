Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018

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Кендалл Дженнер, Эльза Хоск и другие на премьерах 71-го киносмотра
Вчера в Каннах состоялись премьеры двух резонансных фильмов — «Девушки солнца» и «Три лица». Обе картины участвуют в основном конкурсе.
Красная дорожка перед показом ленты «Девушки солнца» француженки Эвы Юссон началась с марша актрис и женщин-режиссеров. За всю историю кинофестиваля в основной конкурс попало только 82 фильма, снятых женщинами, и 1645 лент режиссеров-мужчин. В знак протеста Кристен Стюарт, Леа Сейду и еще несколько десятков женщин, взявшись за руки, прошли по ступенькам Дворца фестивалей и конгрессов.
У фильма «Три лица» история тоже непростая. Режиссеру ленты Джафару Панахи запрещено не только выезжать из страны, но и снимать фильмы. Несмотря на это, ему удается режиссировать ленты, которые регулярно участвуют в кинофестиваля и часто получают награды.
В этот вечер по красной дорожке прошли Айшвария Рай, Кендалл Дженнер, Жасмин Тукс, Джоан Смоллс, Вера Брежнева, Эльза Хоск и многие другие.
Эльза Хоск
Эльза Хоск
Айшвария Рай
Айшвария Рай
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Жасмин Тукс
Жасмин Тукс
Вера Брежнева
Вера Брежнева
Хейли Болдуин
Хейли Болдуин
Эмбер Херд
Эмбер Херд
Сара Сампайо
Сара Сампайо
Виктория Боня
Виктория Боня
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Джоан Смоллс
Джоан Смоллс
Кристен Стюарт и Леа Сейду
Кристен Стюарт