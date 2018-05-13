Красная дорожка пятого дня Каннского кинофестиваля 2018

Вчера в Каннах состоялись премьеры двух резонансных фильмов — «Девушки солнца» и «Три лица». Обе картины участвуют в основном конкурсе.

Красная дорожка перед показом ленты «Девушки солнца» француженки Эвы Юссон началась с марша актрис и женщин-режиссеров. За всю историю кинофестиваля в основной конкурс попало только 82 фильма, снятых женщинами, и 1645 лент режиссеров-мужчин. В знак протеста Кристен Стюарт, Леа Сейду и еще несколько десятков женщин, взявшись за руки, прошли по ступенькам Дворца фестивалей и конгрессов.

У фильма «Три лица» история тоже непростая. Режиссеру ленты Джафару Панахи запрещено не только выезжать из страны, но и снимать фильмы. Несмотря на это, ему удается режиссировать ленты, которые регулярно участвуют в кинофестиваля и часто получают награды.

В этот вечер по красной дорожке прошли Айшвария Рай, Кендалл Дженнер, Жасмин Тукс, Джоан Смоллс, Вера Брежнева, Эльза Хоск и многие другие.