Кэти Перри и Орладно Блум на свидании в Лондоне

К радости поклонников, поп-принцесса и актер все еще вместе. Пару видели в Лондоне после спектакля «Киллер Джо», в котором играет Блум. Певица приехала поддержать своего возлюбленного, который исполняет роль продажного полицейского Джо Купера, нанятого для заказного убийства. Черная комедия американского драматурга Трейси Леттса идет в лондонском театре Trafalgar Studios с 18 мая по 18 августа 2018 года. Кстати, «Киллер Джо» экранизирована оскароносным режиссером Уильямом Фридкином с Мэттью МакКонахи и Эмилем Хиршем в главных ролях.