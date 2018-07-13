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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    13 июля 2018

    Кэти Перри и Орладно Блум на свидании в Лондоне

    Певица посетила спектакль, в котором ее возлюбленный играет киллера

    К радости поклонников, поп-принцесса и актер все еще вместе. Пару видели в Лондоне после спектакля «Киллер Джо», в котором играет Блум. Певица приехала поддержать своего возлюбленного, который исполняет роль продажного полицейского Джо Купера, нанятого для заказного убийства. Черная комедия американского драматурга Трейси Леттса идет в лондонском театре Trafalgar Studios с 18 мая по 18 августа 2018 года. Кстати, «Киллер Джо» экранизирована оскароносным режиссером Уильямом Фридкином с Мэттью МакКонахи и Эмилем Хиршем в главных ролях.

    Кэти Перри и Орладно Блум на свидании в Лондоне (фото 1)

    Певица выбрала для театрального вечера шелковое платье цвета фуксии в бельевом стиле, отделанное черным кружевом, от американского бренда Alice + Olivia и кроссовки adidas. Орландо был в классических синих джинсах, синей рубашке-поло и серых кроссовках Nikе. После спектакля пара отправилась на романтический ужин.

    Кэти Перри и Орладно Блум на свидании в Лондоне (фото 3)

    Напомним, что Орландо Блум дебютировал на театральной сцене в Лондонском Национальном молодежном театре, когда ему было 16 лет.

    Elle

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