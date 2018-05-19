Какой титул получила Меган Маркл

Всего через пару часов принц Гарри и Меган Маркл официально станут мужем и женой. Помимо свадебного платья невесты, одним из самых волнующих прессу и общественность вопросов было то, какой же титул получит Меган после венчания — и это уже известно.

Хотя согласно протоколу теперь Меган Маркл именуется Ее Королевским Высочеством принцессой Геири Уэльской, но принцессой Меган ее называть нельзя. Так было и в ситуации с Кейт Миддлтон, именно поэтому королева Елизавета II приняла решение пожаловать ей и принцу Уильяму титулы герцога и герцогини Кембриджские.