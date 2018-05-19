Какой титул получила Меган Маркл

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Как теперь нужно называть без пяти минут жену принца Гарри?
Всего через пару часов принц Гарри и Меган Маркл официально станут мужем и женой. Помимо свадебного платья невесты, одним из самых волнующих прессу и общественность вопросов было то, какой же титул получит Меган после венчания — и это уже известно.
Хотя согласно протоколу теперь Меган Маркл именуется Ее Королевским Высочеством принцессой Геири Уэльской, но принцессой Меган ее называть нельзя. Так было и в ситуации с Кейт Миддлтон, именно поэтому королева Елизавета II приняла решение пожаловать ей и принцу Уильяму титулы герцога и герцогини Кембриджские.
В случае с Гарри и Меган королева тоже «подарила» им титулы: в Великобритании Гарри и Меган теперь будут звать герцог и герцогиня Сассекские, в Шотландии — граф и графиня Дамбартан, а в Ирландии — барон и баронесса Килкил. Поскольку настоящее имя Меган Маркл Рэйчел, официально жену принца Гарри теперь нужно называть герцогиня Рэйчел, но, скорее всего, она оставит за собой право именоваться герцогиней Меган.
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