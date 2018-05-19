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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    19 мая 2018

    Какой титул получила Меган Маркл

    Как теперь нужно называть без пяти минут жену принца Гарри?

    Всего через пару часов принц Гарри и Меган Маркл официально станут мужем и женой. Помимо свадебного платья невесты, одним из самых волнующих прессу и общественность вопросов было то, какой же титул получит Меган после венчания — и это уже известно.

    Какой титул получила Меган Маркл (фото 1)

    Хотя согласно протоколу теперь Меган Маркл именуется Ее Королевским Высочеством принцессой Геири Уэльской, но принцессой Меган ее называть нельзя. Так было и в ситуации с Кейт Миддлтон, именно поэтому королева Елизавета II приняла решение пожаловать ей и принцу Уильяму титулы герцога и герцогини Кембриджские.

    Какой титул получила Меган Маркл (фото 3)

    В случае с Гарри и Меган королева тоже «подарила» им титулы: в Великобритании Гарри и Меган теперь будут звать герцог и герцогиня Сассекские, в Шотландии — граф и графиня Дамбартан, а в Ирландии — барон и баронесса Килкил. Поскольку настоящее имя Меган Маркл Рэйчел, официально жену принца Гарри теперь нужно называть герцогиня Рэйчел, но, скорее всего, она оставит за собой право именоваться герцогиней Меган.

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