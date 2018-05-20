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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    20 мая 2018

    Какой свадебный подарок сделал принц Гарри своей жене?

    Символичные сюрпризы заботливого супруга

    Принц Гарри и Меган Маркл, а точнее — герцог и герцогиня Сассекские — теперь уже официально муж и жена! После троекратного «Горько!» разбираем событие года во всех подробностях.

    Какой свадебный подарок сделал принц Гарри своей жене? (фото 1)

    Известно, что в день свадьбы счастливый муж сделал жене как минимум два символичных подарка. Во-первых, утром перед церемонией в своем частном саду при Кенсингтонском Дворце он лично собрал незабудки — любимые цветы принцессы Дианы — чтобы добавить их к сделанному на заказ букету невесты.

    Какой свадебный подарок сделал принц Гарри своей жене? (фото 3)

    Позднее, стало известно, что после завершения официальной части, окрыленный супруг преподнес Меган Маркл еще один особенный сюрприз — кольцо с внушительным аквамарином и бриллиантами, также некогда принадлежавшее его матери. Диана надевала его на гала-ужин в Австралии в 1996 году. Именно это памятное украшение ослепительно сверкало на пальце герцогини, когда она сменила наряд и садилась в Jaguar 1968 года, отправляясь на праздничный ужин в загородную резиденцию Фрогмор-хаус.

    После трагической гибели Дианы летом 1997 года, ее сыновья раздели между собой дорогие сердцу вещи мамы. Любопытно, что ее любимое кольцо Дома Garrard с большим темным сапфиром, изначально досталось Гарри, но он благородно отдал его старшему брату Уильяму для помолвки с Кейт Миддлтон. Вторая символичная драгоценность скрепила союз Гарри и Меган. Любопытно какой подарок, в свою очередь, преподнесла жена своему возлюбленному?

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