Итоги 2017: лучшие моменты из интервью Юрия Дудя

Для тех, кто в танке: проект «Вдудь» представляет собой видеоинтервью известных деятелей культуры, телевидения, бизнеса, интернета и политики. Юрий Дудь задает провокационные вопросы, ругается матом и выбирает порой не самых очевидных персонажей, но именно с его легкой руки вся страна (а не только андеграунд-тусовка) знает теперь, кто такой, к примеру, рэпер Face (если верить статистике, это самое популярное интервью Дудя за год). Хайп вокруг проекта заставил всерьез воспринимать журналиста даже тех, кто раньше относился к интернет-тусовке скептически. В списке популярных запросов поисковиков, к примеру, «Дудь ютуб канал», «Дудь Шнур» и «Дудь Собчак» обогнали даже «Ольгу Бузову» — а это уже не шутки.