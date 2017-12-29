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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    29 декабря 2017

    Итоги 2017: лучшие моменты из интервью Юрия Дудя

    Лучшее, любимое и только для вас

    Для тех, кто в танке: проект «Вдудь» представляет собой видеоинтервью известных деятелей культуры, телевидения, бизнеса, интернета и политики. Юрий Дудь задает провокационные вопросы, ругается матом и выбирает порой не самых очевидных персонажей, но именно с его легкой руки вся страна (а не только андеграунд-тусовка) знает теперь, кто такой, к примеру, рэпер Face (если верить статистике, это самое популярное интервью Дудя за год). Хайп вокруг проекта заставил всерьез воспринимать журналиста даже тех, кто раньше относился к интернет-тусовке скептически. В списке популярных запросов поисковиков, к примеру, «Дудь ютуб канал», «Дудь Шнур» и «Дудь Собчак» обогнали даже «Ольгу Бузову» — а это уже не шутки.

    Итоги 2017: лучшие моменты из интервью Юрия Дудя (фото 1)

    Юрий Дудь

    Подводя итоги года, мы оставили человека по имени Юрий Дудь на самый конец: один из главных ньюсмейкеров 2017 года стал абсолютным фаворитом наших личных симпатий. Ничего более выдающегося в инфопространстве за последние 12 месяцев не случилось: впервые неформальный канал на YouTube просмотрами и рейтингами побил стерильные федеральные ТВ-передачи. Кажется, с Юрия Дудя и началась эпоха наступившего будущего: диджитал никогда еще не был настолько мощным инструментом формирования общественного мнения.

    Лучшие моменты из интервью Юрия Дудя за 2017 год:

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