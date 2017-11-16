История продолжается: The Weeknd и Белла Хадид снова вместе?

На прошлой неделе инсайдеры, близкие к Абелю, сообщили, что он намерен вернуть Беллу Хадид, которой в прошлом году предпочел Селену Гомес. И хотя последние две недели его видели в компании другой бывшей девушки Джастина Бибера, Йованны Вентуры, The Weeknd, похоже, действительно собирается возобновить отношения с моделью. Более того, теперь это не просто слухи: вчера папарацци заметили рэпера, выходящего из квартиры Беллы, — он оживленно разговаривал с кем-то по телефону и явно нервничал.

ФОТО Splashnews

ФОТО Splashnews

Очевидцы уверены, что накануне видели Абеля и Беллу, которые приехали с вечеринки и отправились домой к модели. Однако источники утверждают, что Хадид пока не намерена прощать бывшего возлюбленного, поэтому игнорирует его сюрпризы, которые он самостоятельно доставляет под двери ее квартиры.