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    16 ноября 2017

    История продолжается: The Weeknd и Белла Хадид снова вместе?

    Рэпера заметили у дома бывшей возлюбленной

    На прошлой неделе инсайдеры, близкие к Абелю, сообщили, что он намерен вернуть Беллу Хадид, которой в прошлом году предпочел Селену Гомес. И хотя последние две недели его видели в компании другой бывшей девушки Джастина Бибера, Йованны Вентуры, The Weeknd, похоже, действительно собирается возобновить отношения с моделью. Более того, теперь это не просто слухи: вчера папарацци заметили рэпера, выходящего из квартиры Беллы, — он оживленно разговаривал с кем-то по телефону и явно нервничал.

    История продолжается: The Weeknd и Белла Хадид снова вместе? фото [3]ФОТОSplashnews
    История продолжается: The Weeknd и Белла Хадид снова вместе? фото [4]ФОТОSplashnews

    Очевидцы уверены, что накануне видели Абеля и Беллу, которые приехали с вечеринки и отправились домой к модели. Однако источники утверждают, что Хадид пока не намерена прощать бывшего возлюбленного, поэтому игнорирует его сюрпризы, которые он самостоятельно доставляет под двери ее квартиры.

    История продолжается: The Weeknd и Белла Хадид снова вместе? фото [1]
    История продолжается: The Weeknd и Белла Хадид снова вместе? фото [2]

    Напомним, The Weeknd и Белла Хадид начали встречаться два года назад — когда их карьера только пошла в гору. Они считались одной из самых красивых молодых пар Голливуда, однако в прошлом году стало известно, что Абель бросил модель ради Селены Гомес, с которой его впервые заметили спустя всего две недели после расставания с Беллой.

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