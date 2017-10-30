История большой измены: Селена Гомес и The Weeknd на грани разрыва из-за Джастина Бибера

В события последних дней многим до сих пор верится с трудом: после болезненного расставания в 2015 году Селена Гомес и Джастин Бибер возобновили отношения. В воскресенье бывших влюбленных увидели за совместным завтраком в Лос-Анджелесе, после чего последовала романтическая прогулка в окрестностях голливудских холмов. Примечательно, что Селена никак не реагировала на вспышки фотокамер уличных фотографов, не пытаясь скрыть ни своего лица, ни личности спутника, хотя уже большего года встречается с рэпером The Weeknd. Подобной драмы Голливуд не видел со времен легендарного любовного треугольника Джоли, Питта и Энистон.