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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    30 октября 2017

    История большой измены: Селена Гомес и The Weeknd на грани разрыва из-за Джастина Бибера

    Подробности самого громкого голливудского адюльтера со времен Джоли и Питта

    В события последних дней многим до сих пор верится с трудом: после болезненного расставания в 2015 году Селена Гомес и Джастин Бибер возобновили отношения. В воскресенье бывших влюбленных увидели за совместным завтраком в Лос-Анджелесе, после чего последовала романтическая прогулка в окрестностях голливудских холмов. Примечательно, что Селена никак не реагировала на вспышки фотокамер уличных фотографов, не пытаясь скрыть ни своего лица, ни личности спутника, хотя уже большего года встречается с рэпером The Weeknd. Подобной драмы Голливуд не видел со времен легендарного любовного треугольника Джоли, Питта и Энистон.

    История большой измены: Селена Гомес и The Weeknd на грани разрыва из-за Джастина Бибера фото [1]ФОТОLegion-Media.ru

    Встреча экс-пары вполне могла носить дружеский характер, учитывая, что в прессе то и дело обсуждают приближающуюся свадьбу певицы и ее нынешнего возлюбленного The Weeknd. Однако последовавшие за прогулкой события одним махом перечеркнули грандиозную лавстори Гомес и канадского музыканта — остаток дня девушка провела в доме у бывшего бойфренда. По словам инсайдеров, близкие Селены всерьез обеспокоены текущим положением дел, ведь именно Джастин неоднократно становился причиной для затяжной депрессии певицы. Что касается обманутого The Weeknd, музыкант уже отписался от ближайшего окружения возлюбленной и теперь готовится к очной ставке с виновницей скандального адюльтера.

    История большой измены: Селена Гомес и The Weeknd на грани разрыва из-за Джастина Бибера фото [2]
    История большой измены: Селена Гомес и The Weeknd на грани разрыва из-за Джастина Бибера фото [3]ФОТОGettyImages
    История большой измены: Селена Гомес и The Weeknd на грани разрыва из-за Джастина Бибера фото [4]ФОТОGettyImages

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