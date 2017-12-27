Фото дня: первый выход Натали Портман с семьей за долгое время

Натали Портман и Бенджамин Мильпье считаются одной из самых закрытых пар Голливуда: они предпочитают не комментировать личную жизнь и редко выходят в свет вместе. Но чаще их можно заметить вместе с детьми на прогулках по городу или в путешествии. Так, вчера Натали, ее мужа, 6-летнего сына Алефа и 9-месячную Амалию увидели в аэропорту Нью-Йорка: семья направлялась к друзьям, чтобы отметить рождественские праздники.