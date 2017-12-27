Фото дня: первый выход Натали Портман с семьей за долгое время

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Актрису с супругом заметили в аэропорту Нью-Йорка
Натали Портман и Бенджамин Мильпье считаются одной из самых закрытых пар Голливуда: они предпочитают не комментировать личную жизнь и редко выходят в свет вместе. Но чаще их можно заметить вместе с детьми на прогулках по городу или в путешествии. Так, вчера Натали, ее мужа, 6-летнего сына Алефа и 9-месячную Амалию увидели в аэропорту Нью-Йорка: семья направлялась к друзьям, чтобы отметить рождественские праздники.
Поклонники Портман заметили, что она выглядит прекрасно: став мамой во второй раз в марте этого года, актриса уже вернулась в прежнюю форму.
Напомним, Натали Портман и танцовщик Бенджамин Мильпье познакомились в 2010 году на съемках фильма «Черный лебедь». В декабре того же года представители актрисы сообщили, что влюбленные обручены и ждут ребенка.