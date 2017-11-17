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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    17 ноября 2017

    Эмбер Херд рассказала о жизни после развода с Джонни Деппом

    По словам актрисы, непонимание в браке сделало ее сильней

    С момента расставания Эмбер Херд с Джонни Деппом прошло полтора года. За это время карьера Деппа зашла в явный тупик, так же как и личная жизнь. Что до Херд, она тоже не совершила рывок в своей актерской работе, зато наделала много шума краткосрочным романом с Илоном Маском. Кроме того, Эмбер в последние недели стала более откровенной с журналистами: сначала призналась, точнее, подтвердила, бисексуальность, затем высказалась на тему брака с бывшим мужем, вернее, на тему своей жизни после расставания с Деппом. Правда, сделала актриса это в очень туманных выражениях, предоставив публике возможность додумать самостоятельно, что имелось в виду.

    Эмбер Херд рассказала о жизни после развода с Джонни Деппом фото [3]

    «Понимание того, что нельзя мириться с тем, что тебе не подходит, возникает после того, как жизнь проверяет вас на прочность. Это сложно, но мы растем над собой, обретая гармонию и равновесие. Не так уж важно, что мои решения не понимали, важно, что я вела себя в соответствии со своими моральными принципами», — сказала Херд. Актриса добавила, что старается жить по совести: это единственное, что для нее важно по-настоящему.

    Эмбер Херд рассказала о жизни после развода с Джонни Деппом фото [2]
    Эмбер Херд рассказала о жизни после развода с Джонни Деппом фото [1]

    Джонни Депп и Эмбер Херд, чей роман начался на съемках фильма «Ромовый дневник», поженились в феврале 2015 года. Брак длился полтора года, после чего Херд подала на развод, обвинив мужа в насилии. Бракоразводный процесс, длившийся полгода, был громким: Эмбер повторяла свои обвинения, Джонни отрицал, подавал на нее в суд, к делу подключились свидетели, говорившие самое разное. В итоге точка была поставлена лишь в январе.

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