Эмбер Херд рассказала о жизни после развода с Джонни Деппом

С момента расставания Эмбер Херд с Джонни Деппом прошло полтора года. За это время карьера Деппа зашла в явный тупик, так же как и личная жизнь. Что до Херд, она тоже не совершила рывок в своей актерской работе, зато наделала много шума краткосрочным романом с Илоном Маском. Кроме того, Эмбер в последние недели стала более откровенной с журналистами: сначала призналась, точнее, подтвердила, бисексуальность, затем высказалась на тему брака с бывшим мужем, вернее, на тему своей жизни после расставания с Деппом. Правда, сделала актриса это в очень туманных выражениях, предоставив публике возможность додумать самостоятельно, что имелось в виду.

«Понимание того, что нельзя мириться с тем, что тебе не подходит, возникает после того, как жизнь проверяет вас на прочность. Это сложно, но мы растем над собой, обретая гармонию и равновесие. Не так уж важно, что мои решения не понимали, важно, что я вела себя в соответствии со своими моральными принципами», — сказала Херд. Актриса добавила, что старается жить по совести: это единственное, что для нее важно по-настоящему.