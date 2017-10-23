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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    23 октября 2017

    Экс-бойфренд Мэрайи Кэри впервые рассказал об отношениях с ней

    «Это была ошибка»: миллиардер Джеймс Пакер о романе с певицей

    В конце осени 2016-го Мэрайя Кэри и Джеймс Пакер неожиданно для всех объявили о разрыве. Спустя год миллиардер наконец решил рассказать об отношениях с певицей и дал первое откровенное интервью изданию The Australian.

    По словам Пакера, знакомство с Кэри произошло благодаря его коллеге Бретту Рэтнеру и случилось не в самое лучшее время: тогда бизнес Джеймса переживал финансовые трудности. «Она была доброй, интересной и веселой. Мэрайя очень яркая женщина. Но этот роман был ошибкой и для нее, и для меня», — рассказал бизнесмен.

    Мэрайя Кэри и Джеймс Пакер

    Несмотря на проблемы в работе, миллиардер делал Мэрайе Кэри дорогостоящие подарки. Так, согласие певицы выйти за него замуж он закрепил кольцом стоимостью $7,5 млн.

    На время романа с Мэрайей Джеймс переехал из Австралии в Лос-Анджелес. Таблоиды писали, что Пакер «увлекся голливудским образом жизни поп-дивы». Но сейчас бизнесмен признался, что причиной его переезда были не столько отношения с певицей, сколько желание быть поближе к своим детям от первого брака: «Я пытался построить бизнес в Северной Америке, чтобы быть ближе к моим детям. Мне было очень больно находиться вдали от них».

    Мэрайя Кэри и Джеймс ПакерФОТОGettyImages

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