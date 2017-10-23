Экс-бойфренд Мэрайи Кэри впервые рассказал об отношениях с ней

В конце осени 2016-го Мэрайя Кэри и Джеймс Пакер неожиданно для всех объявили о разрыве. Спустя год миллиардер наконец решил рассказать об отношениях с певицей и дал первое откровенное интервью изданию The Australian.

По словам Пакера, знакомство с Кэри произошло благодаря его коллеге Бретту Рэтнеру и случилось не в самое лучшее время: тогда бизнес Джеймса переживал финансовые трудности. «Она была доброй, интересной и веселой. Мэрайя очень яркая женщина. Но этот роман был ошибкой и для нее, и для меня», — рассказал бизнесмен.