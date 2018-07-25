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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    25 июля 2018

    Дженнифер Лопес показала идеальный пресс

    Певица вместе с семьей и бойфрендом Алексом Родригесом отметила день рождения на пляже 

    Джей Ло есть что показать, кроме своих впечатляющих форм. Певица отметила 49-летие в кругу семьи и близких друзей на пляже в откровенном бикини и показала идеальный пресс. Звезде нечего скрывать — у нее тело 25-летней девушки, и она тренирует его каждый день (у певицы не один, а два персональных тренера). Кроме того, Лопес давно отказалась от никотина и кофеина, ест много зеленых овощей, избегает солнца и каждый день медитирует.

    В свой день рождения Джей Ло позволила себе расслабиться и выпить шампанское.

    Отметить праздник звезда отправилась на Багамы в компании детей, близнецов Эммы и Максимилиана, своего бойфренда Алекса Родригеса, его дочерей Эллы (10 лет) и Наташи (13 лет) и родственников.

    В своем Инстаграме Родригес выложил несколько фото с отдыха и трогательно поздравил возлюбленную: «Когда мы были детьми, мы с нетерпением ждали свой день рождения, потому что он всегда был про подарки. Новая игрушка, новые туфли, новый компакт-диск (да, я старый!). Я вижу, как это изменилось для Дженнифер и как она радуется, когда делится радостью с другими, как готова 365 дней в году отдавать все, что у нее есть, — нашим детям, нашим семьям, миру. Надеюсь, сегодня мы сможем дать тебе немного счастья, которого ты заслуживаешь. Я тебя очень люблю!»

    Elle

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