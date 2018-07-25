Дженнифер Лопес показала идеальный пресс

Джей Ло есть что показать, кроме своих впечатляющих форм. Певица отметила 49-летие в кругу семьи и близких друзей на пляже в откровенном бикини и показала идеальный пресс. Звезде нечего скрывать — у нее тело 25-летней девушки, и она тренирует его каждый день (у певицы не один, а два персональных тренера). Кроме того, Лопес давно отказалась от никотина и кофеина, ест много зеленых овощей, избегает солнца и каждый день медитирует.

В свой день рождения Джей Ло позволила себе расслабиться и выпить шампанское.

Отметить праздник звезда отправилась на Багамы в компании детей, близнецов Эммы и Максимилиана, своего бойфренда Алекса Родригеса, его дочерей Эллы (10 лет) и Наташи (13 лет) и родственников.