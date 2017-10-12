Дженнифер Лоуренс и Анджелина Джоли на премьере фильма «Лица, деревни»

На первый взгляд у Дженнифер Лоуренс и Анджелины Джоли мало общего, однако, как оказалось, помимо статуса одних из самых популярных актрис их объединяет еще и дружба с французским режиссером Аньес Варда. Вчера Дженнифер и Анджелина появились на премьере ее фильма «Лица, деревни», который на Каннском кинофестивале получил премию «Золотой глаз».

Джоли позировала фотографам в длинном черном платье и песочно-бежевой накидке. Чтобы сделать образ более вечерним, актриса подчеркнула губы красной помадой.