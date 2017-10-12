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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    12 октября 2017

    Дженнифер Лоуренс и Анджелина Джоли на премьере фильма «Лица, деревни»

    Две главные в своих поколениях актрисы Голливуда пришли поддержать режиссера Аньес Варда

    На первый взгляд у Дженнифер Лоуренс и Анджелины Джоли мало общего, однако, как оказалось, помимо статуса одних из самых популярных актрис их объединяет еще и дружба с французским режиссером Аньес Варда. Вчера Дженнифер и Анджелина появились на премьере ее фильма «Лица, деревни», который на Каннском кинофестивале получил премию «Золотой глаз».

    Джоли позировала фотографам в длинном черном платье и песочно-бежевой накидке. Чтобы сделать образ более вечерним, актриса подчеркнула губы красной помадой.

    Дженнифер Лоуренс и Анджелина Джоли на премьере фильма «Лица, деревни» фото [3]
    Дженнифер Лоуренс и Анджелина Джоли на премьере фильма «Лица, деревни» фото [4]
    Дженнифер Лоуренс и Анджелина Джоли на премьере фильма «Лица, деревни» фото [2]
    Дженнифер Лоуренс и Анджелина Джоли на премьере фильма «Лица, деревни» фото [5]

    Дженнифер же выбрала белое платье L. Wells Bridal с глубоким декольте. В макияже Лоуренс также сделала акцент на губы, а волосы актрисы стилисты уложили легкими локонами.

    Дженнифер Лоуренс и Анджелина Джоли на премьере фильма «Лица, деревни» фото [6]
    Дженнифер Лоуренс и Анджелина Джоли на премьере фильма «Лица, деревни» фото [1]
    Дженнифер Лоуренс и Анджелина Джоли на премьере фильма «Лица, деревни» фото [8]
    Дженнифер Лоуренс и Анджелина Джоли на премьере фильма «Лица, деревни» фото [7]

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