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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    23 ноября 2017

    Дакота Джонсон и Крис Мартин вместе отправились в Израиль

    Роман пары набирает обороты

    28-летняя Дакота Джонсон и 40-летний солист Coldplay Крис Мартин снова подогрели слухи и своем романе. Пару заметили в Израиле, где группа Coldplay выступает в рамках своего мирового турне. На фотографиях видно, что между актрисой и музыкантом не только дружба. Пару сфотографировали около одного из ресторанов, куда они пришли на романтический ужин.

    Напомним, что на прошлой неделе поклонники Coldplay заметили актрису на концерте коллектива в Буэнос-Айресе — она стояла со звукорежиссером, а в эту зону мало кого пропускают. О романе пары говорят с октября, но Дакота и Крис никак не комментируют свои отношения.

    Напомним, что Крис Мартин в прошлом был женат на Гвинет Пэлтроу, в браке у них родились дочь Эппл и сын Мозес.

    Дакота Джонсон

    Дакота Джонсон

    ФОТОGETTYIMAGES
    Крис Мартин

    Крис Мартин

    ФОТОGETTYIMAGES
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