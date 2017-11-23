Дакота Джонсон и Крис Мартин вместе отправились в Израиль

28-летняя Дакота Джонсон и 40-летний солист Coldplay Крис Мартин снова подогрели слухи и своем романе. Пару заметили в Израиле, где группа Coldplay выступает в рамках своего мирового турне. На фотографиях видно, что между актрисой и музыкантом не только дружба. Пару сфотографировали около одного из ресторанов, куда они пришли на романтический ужин.

Напомним, что на прошлой неделе поклонники Coldplay заметили актрису на концерте коллектива в Буэнос-Айресе — она стояла со звукорежиссером, а в эту зону мало кого пропускают. О романе пары говорят с октября, но Дакота и Крис никак не комментируют свои отношения.

Напомним, что Крис Мартин в прошлом был женат на Гвинет Пэлтроу, в браке у них родились дочь Эппл и сын Мозес.

Дакота Джонсон ФОТО GETTYIMAGES