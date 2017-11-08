59-летняя Шэрон Стоун обнажилась для съемки и раскрыла свои секреты красоты

В интервью изданию актриса рассказала и о том, как ей удается выглядеть намного моложе своих лет и поддерживать тело в тонусе. Стоун в очередной раз подчеркнула, что она принципиально не ложится под нож пластического хирурга. «Я всего лишь пользуюсь очень хорошими кремами и стараюсь не забывать брить ноги. И мне нравится заниматься спортом и делать различные упражнения — это залог здоровья. Конечно же, я правильно питаюсь. К тому же, я танцую, занимаюсь йогой, пилатесом, плаваю в бассейне, играю с детьми, катаюсь верхом, хожу на пляж — я постоянно в движении», — поделилась актриса своим главным секретом красоты.