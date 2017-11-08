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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    08 ноября 2017

    59-летняя Шэрон Стоун обнажилась для съемки и раскрыла свои секреты красоты

    Звезда «Основного инстинкта» по-прежнему выглядит отлично

    Шэрон Стоун стала героиней нового номера журнала Haute Living: актриса приняла участие в откровенной фотосессии и поделилась в интервью своими секретами красоты. Для съемки 59-летняя звезда Голливуда решилась в очередной раз показать подтянутое тело: на одном из фото Стоун позирует на кровати в нижнем белье и прозрачной кружевной блузке Dolce&Gabbana.

    В интервью изданию актриса рассказала и о том, как ей удается выглядеть намного моложе своих лет и поддерживать тело в тонусе. Стоун в очередной раз подчеркнула, что она принципиально не ложится под нож пластического хирурга. «Я всего лишь пользуюсь очень хорошими кремами и стараюсь не забывать брить ноги. И мне нравится заниматься спортом и делать различные упражнения — это залог здоровья. Конечно же, я правильно питаюсь. К тому же, я танцую, занимаюсь йогой, пилатесом, плаваю в бассейне, играю с детьми, катаюсь верхом, хожу на пляж — я постоянно в движении», — поделилась актриса своим главным секретом красоты.

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    • 59-летняя Шэрон Стоун обнажилась для модной съемки | галерея [1] фото [4]
    • 59-летняя Шэрон Стоун обнажилась для модной съемки | галерея [1] фото [5]

    ФотоHaute Living

    ФотоHaute Living

    ФотоHaute Living

    ФотоHaute Living

    ФотоHaute Living

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