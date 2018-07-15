Жизель Бюндхен: "Время действовать: наше здоровье зависит от здоровья нашей планеты!"

Она выросла в небольшом бразильском городе, на ферме своих бабушки и дедушки, где ее с детства учили заботиться о планете. Сегодня 37-летняя супермодель учит этому не только собственных детей — Вивиан и Бенджамина, но и других с помощью программы AGua Limpa