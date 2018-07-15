15 июля 2018ЖУРНАЛ ELLE №30 июль
Жизель Бюндхен: "Время действовать: наше здоровье зависит от здоровья нашей планеты!"
Она выросла в небольшом бразильском городе, на ферме своих бабушки и дедушки, где ее с детства учили заботиться о планете. Сегодня 37-летняя супермодель учит этому не только собственных детей — Вивиан и Бенджамина, но и других с помощью программы AGua Limpa
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