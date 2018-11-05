05 ноября 2018Попова ВераЖУРНАЛ ELLE №34 ноябрь
Симон Роша – о сюрреалистичной коллаборации с Moncler
Викторианские путешественницы покоряют Монблан в пышных юбках. История коллекции дизайнера Симон Роша для проекта Мoncler Genius рассказана с британским юмором и итальянской тягой к сюрреализму
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