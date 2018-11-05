Симон Роша – о сюрреалистичной коллаборации с Moncler

Викторианские путешественницы покоряют Монблан в пышных юбках. История коллекции дизайнера Симон Роша для проекта Мoncler Genius рассказана с британским юмором и итальянской тягой к сюрреализму