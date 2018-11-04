Рами Малек: «Фредди Меркьюри – роль мечты! Я сказал продюсеру, что расшибу лоб ради нее»

Этот демонически обаятельный американец с египетскими корнями и инопланетной внешностью в 37 лет совсем не торопится стать знаменитым. Но после номинаций на «Золотой глобус», «Эмми» за «Мистера Робота», дружбы с Рафом Симонсом и роли Фредди Меркьюри в самом ожидаемом фильме года «Богемская рапсодия» (в прокате с 1 ноября) сложно не получить голливудскую прописку. God save The Queen!