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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    04 ноября 2018ЖУРНАЛ ELLE №34 ноябрь

    Рами Малек: «Фредди Меркьюри – роль мечты! Я сказал продюсеру, что расшибу лоб ради нее»

    Этот демонически обаятельный американец с египетскими корнями и инопланетной внешностью в 37 лет совсем не торопится стать знаменитым. Но после номинаций на «Золотой глобус», «Эмми» за «Мистера Робота», дружбы с Рафом Симонсом и роли Фредди Меркьюри в самом ожидаемом фильме года «Богемская рапсодия» (в прокате с 1 ноября) сложно не получить голливудскую прописку. God save The Queen!

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