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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    22 июля 2018ЖУРНАЛ ELLE №30 июль

    Как Москва борется за звание эко-столицы?

    Где в столице можно увидеть миллион деревьев и дождемся ли мы запрета на использование в черте города дизельных двигателей — эти и другие эковопросы Анастасия Пономарева задала замначальника Управления по особо охраняемым территориям города Москвы Ольге Сосницкой

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