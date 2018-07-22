Как Москва борется за звание эко-столицы?

Где в столице можно увидеть миллион деревьев и дождемся ли мы запрета на использование в черте города дизельных двигателей — эти и другие эковопросы Анастасия Пономарева задала замначальника Управления по особо охраняемым территориям города Москвы Ольге Сосницкой