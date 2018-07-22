22 июля 2018Пономарева АнастасияЖУРНАЛ ELLE №30 июль
Как Москва борется за звание эко-столицы?
Где в столице можно увидеть миллион деревьев и дождемся ли мы запрета на использование в черте города дизельных двигателей — эти и другие эковопросы Анастасия Пономарева задала замначальника Управления по особо охраняемым территориям города Москвы Ольге Сосницкой
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