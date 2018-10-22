Маша Казакова из Jahnkoy — о советском детстве и сохранении традиций

Не дизайнер, а художник, не бренд, а проект, не показ, а перформанс, — Маша Казакова из Jahnkoy рассказала ELLE о своем шоу Decieved. No more в Москве, советском детстве и важности сохранения традиций