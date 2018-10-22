22 октября 2018Попова ВераЖУРНАЛ ELLE №33 октябрь
Маша Казакова из Jahnkoy — о советском детстве и сохранении традиций
Не дизайнер, а художник, не бренд, а проект, не показ, а перформанс, — Маша Казакова из Jahnkoy рассказала ELLE о своем шоу Decieved. No more в Москве, советском детстве и важности сохранения традиций
Полную версию читайте по ссылке...
Elle
Хёрст Шкулёв Паблишинг
- Телефон:
- +7 (495) 633-5-633
- Факс:
- +7 (495) 633-57-95
- E-mail:
- info@hspub.ru
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)