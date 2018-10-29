29 октября 2018Байбакова МарияЖУРНАЛ ELLE №33 октябрь
Кристина Шевченко — о новой волне феминизма и русских традициях в мире балета
Постоянный интервьюер ELLE Мария Байбакова встретилась с Кристиной Шевченко, примой-балериной Американского театра балета, чтобы поговорить о новой волне феминизма в классическом танце и культурных корнях, к которым мы все ежедневно обращаемся
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