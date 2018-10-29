Кристина Шевченко — о новой волне феминизма и русских традициях в мире балета

Постоянный интервьюер ELLE Мария Байбакова встретилась с Кристиной Шевченко, примой-балериной Американского театра балета, чтобы поговорить о новой волне феминизма в классическом танце и культурных корнях, к которым мы все ежедневно обращаемся