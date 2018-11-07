07 ноября 2018Пономарева АнастасияЖУРНАЛ ELLE №34 ноябрь
Главные герои «Проигранного места» – о вере в паранормальное и жанре хоррора
Сверхчувствительность помогла этим ребятам поступить на актерский факультет, а навыки психокинетики обеспечили главные роли в режиссерском дебюте Надежды Михалковой ― фильме ужасов «Проигранное место» (в кино с 1 ноября)
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