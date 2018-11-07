Главные герои «Проигранного места» – о вере в паранормальное и жанре хоррора

Сверхчувствительность помогла этим ребятам поступить на актерский факультет, а навыки психокинетики обеспечили главные роли в режиссерском дебюте Надежды Михалковой ― фильме ужасов «Проигранное место» (в кино с 1 ноября)