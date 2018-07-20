20 июля 2018Байбакова МарияЖУРНАЛ ELLE №30 июль
Евгения Ниархос: "Сегодня молодые дизайнеры пытаются разрушить стереотипы ювелирного мира"
В генеалогическом древе собеседницы Марии Байбаковой — Евгении Ниархос — сплелись греческие, французские и даже мексиканские корни. В лондонской оранжерее геммолог и ювелир (и уже потом — наследница одной из самых состоятельных династий в мире) рассказала о детстве среди шедевров импрессионизма и о влиянии Венеры на жизнь
Полную версию читайте по ссылке...
Elle
Хёрст Шкулёв Паблишинг
- Телефон:
- +7 (495) 633-5-633
- Факс:
- +7 (495) 633-57-95
- E-mail:
- info@hspub.ru
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)