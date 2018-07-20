Евгения Ниархос: "Сегодня молодые дизайнеры пытаются разрушить стереотипы ювелирного мира"

В генеалогическом древе собеседницы Марии Байбаковой — Евгении Ниархос — сплелись греческие, французские и даже мексиканские корни. В лондонской оранжерее геммолог и ювелир (и уже потом — наследница одной из самых состоятельных династий в мире) рассказала о детстве среди шедевров импрессионизма и о влиянии Венеры на жизнь