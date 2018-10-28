28 октября 2018ЖУРНАЛ ELLE №26 март
Джулия Робертс: «Мне неважно, что посторонние люди думают о моей внешности»
Сегодня Джулии Робертс исполняется 51, но глядя на прекрасную актрису, понимаешь, что цифры не значат ничего. О своих бьюти-пристрастиях и отношении к возрасту амбассадор Lancômе рассказала ELLE
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