28 октября 2018Попова ВераЖУРНАЛ ELLE №33 октябрь
Андрей Артемов — об ироничных кодах коллекций Walk of Shame
Драпированные шторы из ЗАГСов, капли воды на коже после душа, школьная доска и мел — основатель Walk оf Shame расшифровывает сентиментальные и ироничные коды своих коллекций
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