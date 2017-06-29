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29 июня 2017

Все, что нужно знать об Усадьбе Jazz: факты и лайфхаки

Редакция ELLE рассказывает об одном из главных летних музыкальных фестивалей – Усадьбе Jazz. Только самые интересные факты и полезные лайфхаки в специальном обзоре

5 фактов о музыкальном фестивале

1. В рамках Усадьбы Jazz в этом году выступит 20 музыкальных коллективов из разных стран: России, США, Великобритании, Израиля, Грузии, Норвегии и Польши. Всего за время существования фестиваля здесь побывало более 1000 музыкантов


2. Выступления будут проходить в пяти различных зонах: на сцене «Партер» (все внимание – израильской актрисе и певице эфиопского происхождения Эстер Раде, а также, конечно, Нино Катамадзе); на сцене «Аристократ» (приедут норвежский ню-джазовый трубач Нильс Петтер Мольвер и нью-йоркский соул-певец и гитарист Рауль Мидон); на сцене «Индикатор» (ждем выступления российских групп Manizha и «Обе две»). Также советуем следить за зоной «Усадьба Jazz kids», где будут играть самые молодые музыканты фестиваля, а также за парком «Архангельского» – тут выступят лучшие уличные коллективы Москвы.

5 фактов о музыкальном фестивале
5 фактов о музыкальном фестивале

3. Фестиваль проводится под лозунгом в защиту экологии: «Фестиваль без пластика»

4. За последние три года фестиваль в Москве посетило более 60 тысяч человек

5. Место и время: Усадьба «Архангельское», 1 июля, с 13:00 до 23:00

5 лайфхаков – для того, чтобы насладиться фестивалем

1. Обязательно берите с собой пледы, дождевики или зонты – погода непредсказуема (как мы лишний раз убедились в этом году!), так что утеплиться будет не лишним. Одеваемся продуманно!

2. Отдельное внимание – обуви: настойчиво советуем выбирать что-то поудобнее босоножек на каблуке, так как сцены находятся на значительном удалении друг от друга

5 лайфхаков – для того, чтобы насладиться фестивалем
5 лайфхаков – для того, чтобы насладиться фестивалем

3. Непременно запаситесь наличными: фудкорты, как правило, не принимают карточки

4. С целью лучше ориентироваться на фестивале – загрузите на свой смартфон карту фестиваля

5. Наконец, не забудьте, что на территорию Усадьбы Jazz нельзя проносить алкоголь: точно отберут на входе!


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