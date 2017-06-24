Там, где восходит солнце: главные музеи Токио, Пекина и Сеула

Япония: музей Мирайкан

Музей Мирайкан (или иначе – Музей Будущего) основан по инициативе Японского агентства по науке и технологиям в 2001 году. Название вполне отражает суть проекта: здесь собраны все самые передовые технологии, разработанные японскими учеными. Обилие интерактивных инсталляций, множество роботов (в том числе, тут можно увидеть суперсовременного робота-гуманоида Asimo), аттракционы-имитаторы различных природных явлений (в одном из залов с помощью 4D технологий можно пережить наводнение) – в этом музее будет интересно и взрослым, и детям. Настоящий символ японской науки, опережающей время.

Китай: Дворцовый музей (Запретный город)

Самый большой в мире дворцовый комплекс располагается в Пекине и занимает площадь в 720 тысяч кв.м. Его строительство было начато в XV веке в эпоху правления династии Мин и после этого он множество раз претерпевал изменения. Запретный город является идеальным образцом классической китайской архитектуры и в запасниках хранит сотни тысяч уникальных объектов искусства, созданных в Поднебесной. Именно Гугун (как еще называют Дворцовый комплекс) стал первым объектом в Китае, занесенным ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества.

Южная Корея: музей Trick Eye

Не совсем классический музей в обычном смысле этого слова: здесь собрано множество 3D картин и панорам, участником которых может стать любой посетитель. Интерактивный проект также включает в себя «Музей Льда», где все экспонаты выполнены из застывшей воды. Благодаря масштабности музейной экспозиции, здесь можно провести половину дня и здорово поднять себе настроение: если верить статистике, именно Trick Eye является самым популярным музеем Сеула. За год его посещают до 500 000 человек.

Япония: Токийский национальный музей

Аналог Третьяковской галереи, но только в Японии: Токийский национальный музей – непременное место для посещения! В нескольких зданиях музея собраны самые разные объекты искусства и предметы быта, имеющие историческую ценность. Важно, что здесь можно проследить, как изменялась японская культура, от добуддической эпохи до наших дней.

Южная Корея: Кенбоккун

Дворцовый комплекс, включающий в себя 330 зданий, построен в конце XIV века и является главным туристическим объектом в Южной Корее. Музей под открытым небом интересен как традиционной архитектурой, изящно вписывающейся в природные пейзажи, так и объемной коллекцией, которая здесь хранится. Сюда стоит обязательно прийти всем, кто любит изучать историю и рассматривать археологические ценности.

Китай: Квартал Арт-зона 798

Крупнейший арт-кластер в Китае расположен недалеко от Пекина, рядом с трассой, ведущей к аэропорту. Прежде здесь работал завод по производству различного электронного оборудования, однако после экономических реформ Дэн Сяопина он пришел в упадок. В конце 1990-ых пространство облюбовали художники, и постепенно территория превратилась в настоящий арт-квартал – с многочисленными творческими мастерскими и художественными галереями. Своеобразное и очень любопытное место.

Япония: Музей аниме-студии Гибли

В префектуре Токио располагается, пожалуй, самый очаровательный музей в мире – японский ответ Диснейленду. Здесь нет аттракционов, и масштабы не те, но от этого Музей аниме-студии Гибли, открытый в 2001 году, ничуть не проигрывает. Напротив, компактность и внимание к деталям лишь добавляет этому месту уюта. Созданием музея, населенного героями мультфильмов от знаменитой анимационной студии, занимался лично Хаяо Миядзаки.

Южная Корея: Национальный музей современного искусства

Южная Корея по праву считается одним из главных центров современного искусства в Азии. Крупнейший музей, представляющий данное направление в культуре, расположен в Сеуле: здесь проходят не только многочисленные экспозиции национальных художников, но и мировых. Также в музее занимаются научными работами по изучению современного искусства.

Китай: Национальный музей

В сокровищницах Национального музея Китая хранится 620 000 ценных экспонатов – коллекция охватывает огромный временной отрезок в более чем 5000 лет. Здесь можно увидеть как древнейшие бронзовые статуи, созданные 3000 лет назад, так и различные экспонаты, связанные с революционным движением в Китае. Увлекательное зрелище – главное, обязательно берите путеводитель по музею, чтобы целиком погрузиться в китайскую культуру.

Япония: музей Эдо-Токио

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