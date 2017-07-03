Середина лета: культурная программа на июль

Мистерия-Буфф Аристарха Лентулова

С 20 июня по 27 августа в Театральном музее им. Бахрушина проходит масштабная ретроспектива работ Аристарха Лентулова – одного из главных представителей русского авангарда. На экспозиции собрано 250 произведений знаменитого автора, многие из которых были специально привезены из разных уголков России в Москву. Кураторы проекта предлагают зрителю взглянуть на творчество художника через призму театральности – и в этом уникальность выставки.

Smile OFF

«Спектакль для одного» от бельгийской театральной компании Ontroerend Goed, наконец, добрался до России и наверняка станет хитом сезона среди любителей новых необычных впечатлений. Сенситивное шоу – если проект можно так назвать – заключается в том, что вас привязывают к креслу и надевают на лицо маску, так что ни двигаться, ни что-то различить вы не можете. Звуки, запахи и легкие прикосновения – вот, что будет вас окружать и создавать уникальную атмосферу вокруг, заставляя работать ваше воображение.

Alfa Future People

Четвертый фестиваль музыки и новых технологий Alfa Future People в этом году обещает быть еще масштабнее, чем раньше. В течение трех дней гости опен-эйра смогут не только потанцевать под сеты лучших диджеев, но и посетить зону технологий, посвященную эволюции и 60-летию начала космической эры. Там будет возможность посмотреть выставку об освоении Вселенной, заглянуть в умный дом и даже проверить здоровье. В спортивной зоне можно будет поиграть в такие необычные виды спорта, как флорбол, банджи-рогатка и другие. Лайн-ап фестиваля составят Araabmuzic, A-Track, Moodymann, Kito Jempere Live Band, Soul Surfers, Steppa Style & Stereodrop, Triangle Sun и другие. «Мистерия-Буфф Аристарха Лентулова». Фестиваль будет проходить с 7 по 9 июля вблизи поселка Большое Козино, Нижний Новгород.

Хенрик Ибсен: Вернувшиеся

В честь успеха иммерсивного шоу «Вернувшиеся» создатели громкого проекта не только продлили спектакли до августа, но и решили привлечь внимание публики и к автору пьесы «Призраки» – без творчества которого уникальная постановка никогда бы не состоялась. В книге собрано несколько драм известного писателя: «Столпы общества», «Кукольный дом» и, конечно, те самые «Призраки». Все тексты изданы в новом переводе и прекрасно иллюстрированы: книгу можно купить в том самом особняке семьи Алвингов, где и проходит шоу с 1 декабря 2016 года.

Бразильское современное искусство

До 10 сентября в галерее Osnova на территории Винзавода проходит выставка современных бразильских художников. Предметом их исследования стал универсальный Код – система знаков и договоренностей, позволяющих утверждать, что даже такие разные пространства, как Россия и Бразилия, на самом деле, едины. В экспозицию вошли работы 5 художников с мировым именем – в нашей стране их можно увидеть впервые.

Летние балетные сезоны

С 1 июля по 29 августа в РАМТе проходят традиционные «Летние балетные сезоны». Со своими спектаклями – которые, кстати, проходят в сопровождении живого оркестра – приедут труппы не только со всей России, но и из-за рубежа: например, на сцене можно будет увидеть выступления солистов парижской «Гранд-опера» и итальянской труппы Compania Nationale. «Летние балетные сезоны» пройдут уже в 17-ый раз – событие регулярно привлекает внимание настоящих ценителей искусства.

Музыка на воде

Всего два концерт 9 июля и два – 20 августа состоятся в рамках уникального проекта «Музыка на воде» фонда Belcanto. Оригинальность идеи заключается в том, что концерты пройдут не в консерватории или костеле, а на теплоходе, плывущем по Москва-реке. Музыкальная программа зависит от выбранного дня и времени: диапазон весьма широк, от классики до симфонических рок-хитов. Продолжительность каждого концерта – один час. Не так уж и мало для удовольствия!

(Не) возможно увидеть: Северная Корея

С 22 июня по 3 сентября в Центре фотографии имени братьев Люмьер проходит выставка, посвященная одной из самых закрытых государств современного мира, – Северной Корее. 70 фоторабот, сделанных авторами из разных стран, от Китая до Великобритании, наглядно демонстрируют непохожие точки зрения на него. Интересно наблюдать за тем, как фотографы, используя доступные им художественные средства, влияют на формирование мнения у зрителей о Северной Корее: от положительного до отрицательного.

Алисия Хименес Бартлетт, «Убийство на фоне глянца»

Новый детектив знаменитой испанской писательницы, книгами которой зачитываются как на ее родной стране, так и во Франции, Италии, Германии, США и России. Инспектор Петра Деликадо со своим напарником Фермином Гарсоном расследует убийство известного ведущего скандального ток-шоу о звездах: знаменитости, конечно, в числе первых подозреваемых - ведь у них так много поводов расправиться с надоедливым журналистом. Книгна выходит в издательстве Corpus: перевод с испанского осуществила Наталья Богомолова.

Человек-паук: Возвращение домой

Главным фильмом июля для всех фанатов супергеройских блокбастеров станет фильм «Человек-паук: Возвращение домой» с обаятельным Томом Холландом в главной роли. В очередном продолжении знаменитой франшизы о Питере Паркере нам предстоит наблюдать за тем, как Тони Старк станет наставником Человека-паука, а тому, в свою очередь, так и не удастся зажить простой обывательской жизнью – от долго не убежишь!

Мысли и вещи