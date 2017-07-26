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    26 июля 2017

    Южный Амстердам: открываем новые стороны голландской столицы

    Забудьте на время о пряничных домиках, тюльпанах, каналах и прочих открыточных стереотипах, с которыми ассоциируется Амстердам

    Мы всегда догадывались, что этот заповедник искусства, живой памятник и город-музей не всегда такой, как на полотнах фламандских живописцев, в чем и убедились, пожив минувшей весной в южном Амстердаме. Одно из достоинств столицы Голландии — сюда часто наведываются крутые артисты с выступлениями. И когда несколько редакторов ELLE с друзьями узнали, что на арене Ziggo Dome с разницей в один день выступят The Weeknd и Дрейк, немедленно купили билеты на самолет и концерты.

    Южный Амстердам

    Деловой район Зейдас на юге Амстердама

    ФОТОGetty Images

    Дорога на такси из аэропорта Схипхол до района Зейдас заняла 10 минут. Этот район похож на парижский Дефанс или лондонский Кэнэри-Уорф: градостроительный масштаб, ультрасовременная архитектура, небоскребы из бетона и стекла — ничего общего с узкими домиками, вереницами барж на каналах и многолюдными площадями. К счастью, в отличие от других финансовых кварталов, тут не ощущается гнета офисного гетто. Мы остановились в отеле Element, который скорее относится к разряду апартаментов: в нем есть все вплоть до посудомойки — и это лучший формат, чтобы почувствовать себя местным жителем. Жить в ультрасовременном районе Амстердама среди небоскребов — очевидный разрыв привычных шаблонов и выход из зоны комфорта. В одном здании с оте­лем — торговый центр Gelderlandplein, в котором есть супермаркет. Вечером можно вообще никуда не выходить и приготовить ужин на кухне.

    Южный Амстердам

    Отель Element

    Еще одно приятное развлечение — ездить в центр на трамвае № 5: за 20 минут он успевает проехать все главные достопримечательности. Такси в Амстердаме — отдельная тема. Добрая половина городского таксопарка — это Tesla, что, конечно, заинтересует тех, кто ни разу не катался на этом фантастическом автомобиле будущего. Те, кто поопытнее, знают, что он удобен только для водителя, — сзади нет даже ручек, чтобы держаться.

    А вот итог «концертного» тура был не таким идеальным, как ­поездка: Дрейк перенес концерт из-за того, что отравился суши. В общем, интересоваться японской кухней в Амстердаме не советуем. Впрочем, уверены, что вы будете настолько погружены в знакомство с местным колоритом, что вам это и в голову не придет.

    Южный Амстердам

    При желании можно не спускаться в ресторан My Place, а приготовить ужин в своих апартаментах

    Поход на концерт

    Массовый расцвет концептуальных бутиков в столице Голландии

    • В бутике Hutspot ( @Hutspot) можно купить сумки и аксессуары локальных марок, а после подстричься.
    • Эстетский This is The Sh*t (T.I.T.S.) предлагает множество хулиганских вещиц с акцентом на бюст. Как это выглядит, показывают в аккаунте @titsstore.
    • Restored (@restored) — приятный магазин на авангардно-молодежной улице Харлеммердейк с малотиражной одеждой, бижутерией местного производства и коллекцией ароматов для дома.
    • Нау (@haydesign) — мебель, свет и дизайнерские мелочи для адептов уютной концепции счастья hyugge.
    • Бодро завершить шопинг-поход можно в «дизайнерском» Starbucks на площади Рембрандта, известном как The Bank.
    Южный Амстердам
    Южный Амстердам
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