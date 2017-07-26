Южный Амстердам: открываем новые стороны голландской столицы

Мы всегда догадывались, что этот заповедник искусства, живой памятник и город-музей не всегда такой, как на полотнах фламандских живописцев, в чем и убедились, пожив минувшей весной в южном Амстердаме. Одно из достоинств столицы Голландии — сюда часто наведываются крутые артисты с выступлениями. И когда несколько редакторов ELLE с друзьями узнали, что на арене Ziggo Dome с разницей в один день выступят The Weeknd и Дрейк , немедленно купили билеты на самолет и концерты .

Дорога на такси из аэропорта Схипхол до района Зейдас заняла 10 минут. Этот район похож на парижский Дефанс или лондонский Кэнэри-Уорф : градостроительный масштаб, ультрасовременная архитектура, небоскребы из бетона и стекла — ничего общего с узкими домиками, вереницами барж на каналах и многолюдными площадями. К счастью, в отличие от других финансовых кварталов, тут не ощущается гнета офисного гетто. Мы остановились в отеле Element, который скорее относится к разряду апартаментов: в нем есть все вплоть до посудомойки — и это лучший формат, чтобы почувствовать себя местным жителем. Жить в ультрасовременном районе Амстердама среди небоскребов — очевидный разрыв привычных шаблонов и выход из зоны комфорта. В одном здании с оте­лем — торговый центр Gelderlandplein, в котором есть супермаркет. Вечером можно вообще никуда не выходить и приготовить ужин на кухне.

Еще одно приятное развлечение — ездить в центр на трамвае № 5: за 20 минут он успевает проехать все главные достопримечательности. Такси в Амстердаме — отдельная тема. Добрая половина городского таксопарка — это Tesla, что, конечно, заинтересует тех, кто ни разу не катался на этом фантастическом автомобиле будущего. Те, кто поопытнее, знают, что он удобен только для водителя, — сзади нет даже ручек, чтобы держаться.

А вот итог «концертного» тура был не таким идеальным, как ­поездка: Дрейк перенес концерт из-за того, что отравился суши. В общем, интересоваться японской кухней в Амстердаме не советуем. Впрочем, уверены, что вы будете настолько погружены в знакомство с местным колоритом, что вам это и в голову не придет.