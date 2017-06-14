Высший класс: как получить апгрейд мест в самолете

Комфортное кресло, бокал шампанского, элитное обслуживание — летать бизнес-классом очень приятно, но необязательно дорого. Если вы помните несколько важных моментов, то даже с дешевым билетом есть шанс получить апгрейд мест в самолете. Апгрейд — то есть повышение класса обслуживания на борту самолета — чаще всего зависит от удачного стечения обстоятельств. Но такому собственному везению можно «помочь», чтобы повысить вероятность того, что вы бесплатно превратитесь в пассажира бизнес-класса.



1. Следите за овербукингом

Несмотря на недавний скандал с пострадавшим от овербукинга пассажиром американской United Airlines, многие авиакомпании по-прежнему готовы продавать чуть больше билетов на рейс, чем реальное количество мест на борту самолета. Расчет на то, что какая-то часть пассажиров не явится или опоздает, а если нет — это ваш шанс. Как правило, рейсы заполняются до отказа в сезон отпусков, до и после праздничных дней или выходных, в пятницу и воскресенье. За сутки до вылета вы можете поискать на сайте еще один билет на ваш рейс — и сделать выводы. Но самый надежный вариант — задать вежливый вопрос на стойке регистрации и с улыбкой поинтересоваться у сотрудника, возможен ли для вас апгрейд. Некоторые (дорогие) тарифы даже предусматривают его бесплатно, а если это не ваш случай, то все равно будет полезно попытать счастья. Кстати, при онлайн-регистрации авиакомпании часто сами предлагают сделать апгрейд до бизнес-класса: в этом случае сумма доплаты и цены вашего билета может оказаться гораздо ниже, чем полноценный билет в бизнес-класс. Еще больше стоимость апгрейда снижается перед самым отлетом.

2. Не бойтесь стыковочных рейсов

Нередко полет с пересадкой оказывается значительно дешевле прямого — и это аргумент в его пользу. Конечно, есть риск, что стыковочный рейс может опоздать, но тогда его пассажиров будут рассаживать по другим самолетам, а это также вызовет овербукинг, который компания может вам компенсировать апгрейдом. Не забудьте вежливо об этом намекнуть ее представителям!

3. Заведите бонусную карту

Почти все авиакомпании имеют специальные бонусные программы, чтобы поддержать лояльность своих пассажиров. За каждый полет на вашу карточку зачисляются премиальные баллы, и с их помощью тоже можно повысить класс обслуживания, не доплачивая деньгами. Однако и в случае овербукинга авиакомпания прежде всего предложит апгрейд именно обладателям бонусных карт — безвозмездно, то есть даром.

4. Будьте первыми… или последними

Если у вас есть бонусная карточка, есть смысл зарегистрироваться онлайн в самых первых рядах: в случае овербукинга сотрудники авиакомпании будут искать привилегированных кандидатов на апгрейд с самого начала списка зарегистрировавшихся пассажиров. Другой вариант — регистрироваться в аэропорту уже в конце отведенного на это времени: если места в эконом-классе уже закончились, вам могут предложить пересесть в бизнес (однако гарантии нет, что и там место еще найдется, так что это вариант не для слабонервных).



5. Постарайтесь выглядеть и вести себя «на все сто»

Согласно данным опроса, проведенного известным агрегатором Skyscanner, подавляющее большинство представителей авиаперсонала с удовольствием готовы откликнуться на просьбу хорошо и стильно одетого, дружелюбного и вежливого пассажира. Если есть такая возможность, вас с большой вероятностью переведут в бизнес-класс — ведь он вам так к лицу!

6. Не бойтесь летать в одиночку

Вашу просьбу будет выполнить проще, если вы не летите в большой компании — одно место в бизнес-классе найти гораздо легче, чем два или три. Еще раз: не стесняйтесь доброжелательно спросить про возможность апгрейда прямо перед выходом на посадку или если заметите какие-то неполадки на вашем собственном месте: неисправный столик, неработающее видео и т.д.

7. Отправляйтесь в свадебное путешествие