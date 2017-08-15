Вечное лето: пляжный отдых осенью

Короткое московское лето заставляет планировать отпуск на самое ближайшее время. И чтобы не упустить еще пару недель в компании жаркого солнца, предлагаем определиться с путешествием в теплые страны уже сейчас. ELLE узнал все о пляжном отдыхе за границей в сентябре, октябре и ноябре.

Сентябрь

Италия

Жара в Италии к сентябрю утихает, так что это время можно запросто назвать «бархатным сезоном». В курортных местностях на севере, например, в Чинкве-Терре, дневная температура не поднимается выше 26 градусов, а на юге по-прежнему жарко, зато не так много туристов, как летом. К тому же из отпусков возвращаются коренные итальянцы, поэтому шанс познакомиться со своим собственным Адриано Челентано увеличивается. Отправляйтесь на Сицилию или в пригороды Реджио-Калабрии: там вы найдете отдых на любой вкус.

Черногория

Сентябрь — предпоследний туристический месяц в Черногории, погода там прекрасная, так что туристов в это время немало. Прогноз достаточно сильно отличается от августовского и июльского: жара сменяется более-менее приемлемыми 25 градусами, а температура воды составляет 23 градуса. И хотя за место на городском пляже придется сражаться, в Черногории немало укромных маленьких бухт, которые покажутся вам невероятно романтичными и живописными. К тому же это безвизовая страна для российских граждан.

Греция

Осень в Греции — это особое время. Уже спадает зной, но море все еще по-летнему теплое. Здесь совсем не бывает штормов, а вода в море кристально-чистая, поэтому ваша главная задача — расслабиться и наслаждаться. Отправляйтесь на Миконос, Санторини, Крит, Корфу — все эти острова радушно вас примут.

Испания

В Испании осенью отдыхать еще более приятно, чем в жаркий период. Температура воздуха и моря находятся в идеальном равновесии — от 23 градусов до 26. К тому же поток туристов уже не такой большой, а цены значительно снижены. В это время года идеально на Ибице, Тенерифе и Майорке. Однако и отдых в Барселоне вам покажется ничуть не хуже — там, кстати, самый недорогой пляжный отдых в Испании.

Октябрь

Куба

В октябре на Кубе завершается сезон дождей и погода обещает быть более-менее предсказуемой. В это время там еще не так много туристов, что позволяет полностью насладиться расслабленной атмосферой острова. Карибское море и Мексиканский залив держат температуру +27°C, Атлантический океан — около +26°C. К тому же в октябре на Кубе проходит множество музыкальных фестивалей и национальных праздников.

Сейшельские острова

На Сейшелах определенно лучший пляжный отдых, причем в любое время года, однако в октябре там особенно приятно. Здесь, как и в мае, самое настоящее сейшельское межсезонье, во время которого остров будто просыпается от зимней спячки и начинает жить заново. Многие сравнивают сейшельские пляжи с Майами — только отдых здесь намного спокойнее, однако на некоторых виллах можно отдохнуть действительно «по-американски».

Доминикана

Октябрь в Доминикане —переходный этап от низкого сезона к высокому. В начале месяца здесь еще слишком жарко, однако к середине октября климат уже намного приятнее. Цены на билеты выше, чем в сентябре, но намного ниже, чем в разгар сезона, который начинается с декабря. Но чтобы перестраховаться от внезапных дождей, лучше поселиться у моря или океана, чтобы всегда была возможность вернуться в отель.

Ноябрь

Таиланд

Ноябрь — начало сезона в Таиланде, хотя на некоторых островах все еще могут идти дожди, но обычно грозы случаются по ночам. Туристов здесь все больше, так что стоит забронировать отель заранее — часто найти жилье самостоятельно бывает проблематично, поэтому лучше воспользоваться услугами оператора. Это самое лучше время, чтобы исследовать острова. Любители острых ощущений могут выбрать кайтинг или виндсерфинг, романтикам придется по душе прогулка на яхте.

Мальдивы

Погода на Мальдивах в ноябре наиболее благоприятна для отдыха, особенно если вы соберетесь туда вместе с детьми. В это время сухо и жарко, а небо ясное. Правда, температура воды в океане снижается до 23 градусов, зато можно приятно охладиться и спастись от зноя. Море в ноябре спокойное, так что впору совершать подводные погружения или занять себя рыбалкой. Также можно арендовать яхту и отправиться в открытый океан.

Индия

Ноябрь — самый благоприятный период для путешествия в самую жаркую и мудрую страну. Индия славится пляжами невероятной красоты. Конечно, самое популярное место для отдыха — в Гоа, однако туристы также останавливаются в Махараштре и Керале. Если вы ни разу не были в Индии, но слышали много отзывов, в том числе и нелестных, учтите, что для каждого эта страна открывается со своей, особенной стороны.

ОАЭ