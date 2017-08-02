В Астрахани открылся дом «Ля Дача» Олега Тинькова

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Рыбацкий коттедж банкира на берегу Волги доступен для аренды
На берегу Волги открылся рыбацкий коттедж «Ля Дача Астрахань» — четвертый объект в проекте La Datcha Tinkoff Collection. Остальные три раскиданы по Европе: шале в Валь-Торансе и Куршевеле и палаццо в Форте-деи-Марми. Каждый дом посвящен спортивным увлечениям банкира: во Франции это горные лыжи, в Италии — велопрогулки, в России — рыбалка.
«Я большой любитель рыбалки и летом часто езжу в Астрахань. Там я решил построить на участке в три гектара коттедж на 20 человек. В радиусе 1000 км ничего равного ему по масштабу и качеству сервиса нет, — комментирует Олег Тиньков. — Я верю, что даже самый активный отдых и спорт сочетаются с комфортом высшего класса».
Архитекторы компании Honka, реализовавшие проект за рекордные 11 месяцев, выдержали дачу в духе дебаркадера — плавучей пристани, к каким когда-то швартовались пароходы на Волге.
Пребывание и досуг в коттедже настолько продуманы, что все, что нужно сделать его гостям, — это просто приехать. В аэропорту Астрахани постояльцев встретит личный водитель на одном из брендированных автомобилей La Datcha. На время отдыха гостям предоставляются три катера для рыбалки, вся необходимая экипировка, снасти и приманка, а егеря расскажут о самых клевых местах. Если же захочется расслабиться, можно и вовсе не покидать дом — его левое крыло целиком занимает SPA.
В интерьере дачи преобладают природные материалы: натуральные ткани, стены из соснового бруса, напольное покрытие из амбарной доски, мебель ручной работы — от антикварных комодов до нарочито грубых дизайнерских барных стоек. Уют создают декоративные вещицы, привезенные со всего света: винтажные светильники, вазы, украшения на стены.
Визитной карточкой «Ля Дачи» уже давно стала изысканная винная карта, которую с особым вниманием составил лично Олег Тиньков вместе со своей дочерью Дарьей, профессиональным сомелье. За кухню, специализирующуюся на традиционных блюдах русской кухни и волжских деликатесах (осетрина, севрюга, стерлядь, белуга, черная и щучья икра), отвечает шеф-повар, приглашенный из Санкт-Петербурга.
Коттедж можно забронировать только целиком с понедельника по четверг, с пятницы по воскресенье или на неделю. Стоимость аренды усадьбы составит 800 тысяч рублей, 900 тысяч рублей и 1,6 млн рублей соответственно. Забронировать дом можно на сайте проекта и через управляющего «Ля Дачи Астрахань» Станислава Подольского.