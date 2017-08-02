В Астрахани открылся дом «Ля Дача» Олега Тинькова

На берегу Волги открылся рыбацкий коттедж «Ля Дача Астрахань» — четвертый объект в проекте La Datcha Tinkoff Collection. Остальные три раскиданы по Европе: шале в Валь-Торансе и Куршевеле и палаццо в Форте-деи-Марми. Каждый дом посвящен спортивным увлечениям банкира: во Франции это горные лыжи, в Италии — велопрогулки, в России — рыбалка.

«Я большой любитель рыбалки и летом часто езжу в Астрахань. Там я решил построить на участке в три гектара коттедж на 20 человек. В радиусе 1000 км ничего равного ему по масштабу и качеству сервиса нет, — комментирует Олег Тиньков. — Я верю, что даже самый активный отдых и спорт сочетаются с комфортом высшего класса».

Архитекторы компании Honka, реализовавшие проект за рекордные 11 месяцев, выдержали дачу в духе дебаркадера — плавучей пристани, к каким когда-то швартовались пароходы на Волге.