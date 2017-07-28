Страна детства: гид по крупнейшему парку развлечений PortAventura

Если вы ни разу не были в Испании, степные пейзажи по пути в один из крупнейших парков аттракционов в мире не произведут на вас никакого впечатления. Выгоревшая трава, кактусы и ни одного дерева — настоящий Дикий Запад, который позже встретится на кинематографичных улочках «Порт Авентуры». Но не спешите делать выводы: вскоре среди испанской пустыни вырастут разноцветные горки, которые даже издалека заставляют сердце биться чаще: знакомьтесь, это — адреналин, ваш главный спутник в путешествии по стране детства.

Салоу

Dragon Khan

«Чудо-город», как его называют поклонники в лице детей и взрослых, располагается в часе езды от аэропорта Барселоны и в 10 минутах от курортного городка Салоу, что на побережье. Кстати, пляж вас приятно удивит: несмотря на скопление народа, там уютно. Широкая береговая линия никого не притесняет, а Средиземное море здесь не такое темпераментное, как в Италии. И если вам когда-либо рассказывали, что в воде здесь будто рассыпаны блестки — поверьте на слово. Главное достоинство «Порт Авентуры», которому в этом году исполнилось 22 года, — до всех развлечений здесь рукой подать. ‪Одного дня‬, чтобы обойти весь развлекательный комплекс, недостаточно, именно поэтому гостеприимные испанцы предлагают остановиться в одном из пяти отелей, которые находятся в двух минутах ходьбы от парка, минимум ‪на три дня‬. В стоимость отеля входит неограниченный доступ на аттракционы. Каждому гостю выдаются браслеты, по которым вы имеете право пройти на карусели вне очереди, и это здорово экономит время и бережет ребяческий запал.

Huracan Condor

Отели окружены атмосферой того самого Дикого Запада: вот полицейский участок, на двери которого висит табличка с надписью «разыскивается», вот настоящий ковбойский ресторан, карточный клуб и детективное бюро. Разумеется, под фасадом сказки прячутся сувенирные лавки, однако здесь, несомненно, можно было бы снять правдоподобное кино в стиле 1800-х годов. Подобная атмосфера окутывает и первую территорию с аттракционами: здесь можно размяться на родео-быке, пострелять в тире и заглянуть в комнату страха. А еще отправиться в водное путешествие по диким рекам: например, освежиться в лодке, плывущей по сильному течению, на аттракционе Grand Canyon Rapid или испытать невероятные ощущения, нырнув в реку с высоты горок Silver River Flume.

Tutuki Splash

Но настоящие приключения начинаются дальше: на территории «Мексики», которая напоминает мир Лары Крофт, вас встречает змея с головой дракона — аттракцион с крутыми поворотами; далее — Huracan Condor, башня свободного падения величиной в сто метров. В тропическом городке «Полинезия» будьте готовы оказаться расстрелянными из водных ружей — это подготовка к падению с вулкана Tutuki Splash прямо в воду. Смельчаки же найдут себя на сумасшедших аттракционах в районе «Китая»: очереди приведут вас к горке-рекордсмену Shambhala (высота падения с которой — 78 метров) и устрашающей Dragon Khan, в которой 8 мертвых петель. Открытием станет и самая быстрая и, пожалуй, короткая горка на территории основного парка — Furios Baka, которая разгоняется до 133 км/ч за 3 секунды.

Shambhala

Shambhala

Furios Baka

Но это еще не все: за территорией главного парка вас ждет аквапарк Caribe Aquatic Park, который славится расслабленной атмосферой и удобным расположением горок. Захватывающие витиеватые тоннели, водные горки со свободным падением, плавные приятные спуски — даже профессиональные исследователи аквапарков влюбятся в здешнюю романтику детства и коктейль-бар у главного бассейна.

Caribe Aquatic Park

А больше всего создатели «Порт Авентуры» гордятся «Феррари-Лэндом», который открылся на территории в апреле этого года, но уже стал одним из самых обсуждаемых парков во всем мире. Все из-за атмосферы адреналина и впечатляющего дизайна, над которым работали архитекторы легендарной итальянской марки Ferrari. Узкие улочки полностью воссоздают главные достопримечательности самой гостеприимной страны Европы: пока вы спешите на аттракционы, на пути вам встречаются мини-Колизей, копия дома самого Энцо Феррари, миланский театр «Ла Скала» и крошечные ресторанчики, которыми славится Рим. Впрочем, лучше заглянуть за порцией пасты после аттракциона Red Force, на котором можно испытать точно такие же ощущения, как за рулем автомобиля на «Формуле-1» —только с резким ускорением вверх. Этот «зверь» разгоняется до 180 км/ч за 5 секунд. Осмелитесь?

Ferrari Land

Red Force

Red Force