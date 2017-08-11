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    11 августа 2017

    Специальное предложение Grand Hotel Kempinski к Fêtes de Genève

    Бонусом к лучшему виду на Женевский фонтан отель предлагает гала-ужин и привилегированный доступ в клуб Java Club

    Каждое лето в Женеву приезжают больше ста тысяч поклонников самых ярких — в прямом смысле этого слова — развлечений. В июле-августе в течение почти двух недель здесь проходит знаменитый фестиваль фейерверков Fêtes de Genève, который также радует своих гостей аттракционами и театральными и музыкальными представлениями. В этом году фестиваль проходит с 3 по 13 августа.

    Grand Hotel Kempinski

    Лучший вид на это зрелище открывается с террасы Grand Hotel Kempinski Geneva. На этот раз отель приготовил особенную программу для тех, кто приехал в Женеву специально ради финального фейерверка фестиваля.

    Grand Hotel Kempinski

    Гостей ждет гала-ужин с панорамой Женевского озера, бокал шампанского в качестве аперитива, гастрономический буфет и большой выбор швейцарских вин и безалкогольных напитков. После фейерверка можно будет отметить окончание фестиваля в знаменитом Java Club. Бронировать столик не нужно и, кроме того, вам подарят сувенир на память об этой ночи.

    Grand Hotel Kempinski
    Grand Hotel Kempinski

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