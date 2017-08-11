Специальное предложение Grand Hotel Kempinski к Fêtes de Genève

Каждое лето в Женеву приезжают больше ста тысяч поклонников самых ярких — в прямом смысле этого слова — развлечений. В июле-августе в течение почти двух недель здесь проходит знаменитый фестиваль фейерверков Fêtes de Genève, который также радует своих гостей аттракционами и театральными и музыкальными представлениями. В этом году фестиваль проходит с 3 по 13 августа.





Лучший вид на это зрелище открывается с террасы Grand Hotel Kempinski Geneva. На этот раз отель приготовил особенную программу для тех, кто приехал в Женеву специально ради финального фейерверка фестиваля.