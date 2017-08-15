Сочи, яхты, закаты: идеальный отпуск в Radisson Blu Resort & Congress Centre

Август, лето. Друзья заполняют свои страницы в соцсетях десятками отпускных фото, сделанных по всему миру. В отличие от тех, кто уже насладился отдыхом, у вас все впереди? Хотите наконец временно сказать «пока» пыльным городским улицам и оказаться на пляже, у моря? Тогда помните, что Сочи совсем рядом.

А там вас ждет Имеретинская низменность, окруженная впечатляющими олимпийскими объектами и стадионами, семикилометровой набережной, идеально подходящей для прогулок, и самыми чистыми пляжными лагунами.

Там же, в Имеретинской низменности, находится пятизвездочный отель Radisson Blu Resort & Сongress Centre, Sochi, где можно забыть про будничную суету в любое время года.

Вы готовитесь к отпуску в самое ближайшее время? Тогда вам определенно понравятся специальные предложения , дающие при бронировании экономию до 15%. Едете в отпуск всей семьей — выбирайте «Семейный Полный Пансион», оптимальный вариант питания, если вы привыкли все планировать заранее.

Есть еще особое предложение «Неделя в Конгрессе», которое даст возможность в полной мере отдохнуть в Сочи и посмотреть все, что только есть интересного в этом солнечном городе-курорте.

Вам понравятся #КаникулыВКонгрессе уже на старте: вслед за скидкой последует коктейль, которым вас встретят при заселении в отель. И можете не думать о том, «куда выходят наши окна»: какой бы категории номер вы ни выбрали, чудный вид на Черное море и фантастические красоты олимпийских объектов на фоне горного ландшафта вам гарантированы.

А вот и ваше первое отпускное утро. «СуперЗавтрак» в ресторане Grenadine — визитная карточка сети Radisson Blu. Эстетично, разнообразно (более ста позиций меню), индивидуальный подход к приготовлению ваших любимых блюд — определенно, наилучшее начало дня. Прибавьте сюда специальное меню для детей и уголок с автоматом мороженого, и можете быть уверены — ваших малышей не придется долго упрашивать взяться за ложку.

Приятный сюрприз для взрослых — это, бесспорно, игристое вино с икрой, отличный бонус к выходным и праздничным дням в отеле.

Удовольствие от прекрасной кухни можно чередовать с другими, не менее достойными радостями. Йога и аквааэробика, танцевальные мастер-классы у моря, уроки кулинарии для всей семьи и прочее, и прочее — выбор будет простым, потому что вы не сможете устоять и не перепробовать все, что мы предлагаем. Те, кто склонен отдыхать активно, могут взять велосипеды на прокат и объехать набережную, любуясь побережьем.

Малышам будет весело в детском клубе, насыщенная программа которого не даст заскучать любому ребенку.

И давайте не забывать, что мы все-таки в Сочи. Лето в Сочи — это развлечения на любой вкус. Концерты звезд самого разного уровня, театральные постановки, фестивали, балет — все не перечислить, достаточно посмотреть афиши. И, конечно, сам город, в котором есть площади, храмы, дендрологический парк «Южные культуры», фонтаны (чего стоит вечернее шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке).

А когда наступит вечер, вы можете забронировать прогулку на яхте и насладиться невероятным закатом в открытом море.

Не менее яркое впечатление, кстати, оставят дружелюбные дельфины, которые порой подплывают близко к катамаранам.