Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Стиль жизни

    Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

    15 августа 2017

    Сочи, яхты, закаты: идеальный отпуск в Radisson Blu Resort & Congress Centre

    Лучшее место для отдыха в России

    Август, лето. Друзья заполняют свои страницы в соцсетях десятками отпускных фото, сделанных по всему миру. В отличие от тех, кто уже насладился отдыхом, у вас все впереди? Хотите наконец временно сказать «пока» пыльным городским улицам и оказаться на пляже, у моря? Тогда помните, что Сочи совсем рядом.

    Сочи, яхты, закаты: идеальный отпуск в Radisson Blu Resort & Congress Centre фото [13]

    А там вас ждет Имеретинская низменность, окруженная впечатляющими олимпийскими объектами и стадионами, семикилометровой набережной, идеально подходящей для прогулок, и самыми чистыми пляжными лагунами.

    Там же, в Имеретинской низменности, находится пятизвездочный отель Radisson Blu Resort & Сongress Centre, Sochi, где можно забыть про будничную суету в любое время года.

    Radisson Blu Resort & Сongress Centre

    Вы готовитесь к отпуску в самое ближайшее время? Тогда вам определенно понравятся специальные предложения, дающие при бронировании экономию до 15%. Едете в отпуск всей семьей — выбирайте «Семейный Полный Пансион», оптимальный вариант питания, если вы привыкли все планировать заранее.

    Есть еще особое предложение «Неделя в Конгрессе», которое даст возможность в полной мере отдохнуть в Сочи и посмотреть все, что только есть интересного в этом солнечном городе-курорте.

    Radisson Blu Resort & Сongress Centre

    Вам понравятся #КаникулыВКонгрессе уже на старте: вслед за скидкой последует коктейль, которым вас встретят при заселении в отель. И можете не думать о том, «куда выходят наши окна»: какой бы категории номер вы ни выбрали, чудный вид на Черное море и фантастические красоты олимпийских объектов на фоне горного ландшафта вам гарантированы.

    Radisson Blu Resort & Сongress Centre

    А вот и ваше первое отпускное утро. «СуперЗавтрак» в ресторане Grenadine — визитная карточка сети Radisson Blu. Эстетично, разнообразно (более ста позиций меню), индивидуальный подход к приготовлению ваших любимых блюд — определенно, наилучшее начало дня. Прибавьте сюда специальное меню для детей и уголок с автоматом мороженого, и можете быть уверены — ваших малышей не придется долго упрашивать взяться за ложку.

    Radisson Blu Resort & Сongress Centre

    Приятный сюрприз для взрослых — это, бесспорно, игристое вино с икрой, отличный бонус к выходным и праздничным дням в отеле.

    Удовольствие от прекрасной кухни можно чередовать с другими, не менее достойными радостями. Йога и аквааэробика, танцевальные мастер-классы у моря, уроки кулинарии для всей семьи и прочее, и прочее — выбор будет простым, потому что вы не сможете устоять и не перепробовать все, что мы предлагаем. Те, кто склонен отдыхать активно, могут взять велосипеды на прокат и объехать набережную, любуясь побережьем.

    Малышам будет весело в детском клубе, насыщенная программа которого не даст заскучать любому ребенку.

    Radisson Blu Resort & Сongress Centre

    И давайте не забывать, что мы все-таки в Сочи. Лето в Сочи — это развлечения на любой вкус. Концерты звезд самого разного уровня, театральные постановки, фестивали, балет — все не перечислить, достаточно посмотреть афиши. И, конечно, сам город, в котором есть площади, храмы, дендрологический парк «Южные культуры», фонтаны (чего стоит вечернее шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке).

    А когда наступит вечер, вы можете забронировать прогулку на яхте и насладиться невероятным закатом в открытом море.

    Radisson Blu Resort & Сongress Centre

    Не менее яркое впечатление, кстати, оставят дружелюбные дельфины, которые порой подплывают близко к катамаранам.

    После всех прогулок, вернувшись в отель, вы можете отправиться в свой дизайнерский номер с индивидуальным климат-контролем и бесплатным Wi-Fi, а можете остаться во внутреннем дворике. Два бассейна и джакузи под открытым небом охладят вас после жаркого дня, а приветливые официанты предложат вам напитки и закуски. Наслаждайтесь сочинской ночью на террасах Martini и Bikini баров и будьте уверены — этот отпуск останется с вами навсегда. Как минимум до следующего лета.

    Radisson Blu Resort & Сongress Centre
    Radisson Blu Resort & Сongress Centre
    Radisson Blu Resort & Сongress Centre

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз