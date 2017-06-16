Секреты Лос-Анджелеса: любимые места Джиджи Хадид

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Модель провела ELLE экскурсию по родному городу. Добро пожаловать в Лос-Анджелес!
У местных жителей есть свои обычаи. Например, начинать утро с о-о-очень крепкого кофе в этом стильном заведении.
Во второе воскресенье каждого месяца рядом со стадионом Rose Bowl в Пасадене открывается уникальный блошиный рынок.
Это и клуб, и бар, и ресторан, в котором можно оказаться, только если заранее забронировать столик. Девочкам точно понравится — здесь всегда столько знаменитостей!
Замороженный йогурт Go Greek — для меня это единственное спасение в жаркие калифорнийские дни.
Заказав здесь столик, вы убьете сразу двух зайцев — насладитесь лучшими морепродуктами и головокружительной панорамой города.
Beauty-Мекка голливудских звезд и всех инсайдеров мира моды и красоты!
Самый знаменитый пляж в Лос-Анджелесе — скорее место для тусовок, чем для купания. Шумные ярмарки, автобусы в стиле 1960-х и стены с граффити — идеальная площадка для показа коллекции Tommy x Gigi.
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