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Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

16 июня 2017

Секреты Лос-Анджелеса: любимые места Джиджи Хадид

Модель провела ELLE экскурсию по родному городу. Добро пожаловать в Лос-Анджелес!

Джиджи Хадид

Кофейня Alfred Coffee

У местных жителей есть свои обычаи. Например, начинать утро с о-о-очень крепкого кофе в этом стильном заведении.

Любимые места Джиджи Хадид

Блошиный рынок rose bowl

Во второе воскресенье каждого месяца рядом со стадионом Rose Bowl в Пасадене открывается уникальный блошиный рынок.

Любимые места Джиджи ХадидФОТОGetty Images

Клуб the nice guy

Это и клуб, и бар, и ресторан, в котором можно оказаться, только если заранее забронировать столик. Девочкам точно понравится — здесь всегда столько знаменитостей!

Любимые места Джиджи Хадид

Йогуртерия go greek

Замороженный йогурт Go Greek — для меня это единственное спасение в жаркие калифорнийские дни.

Любимые места Джиджи Хадид

Ресторан catch la

Заказав здесь столик, вы убьете сразу двух зайцев — насладитесь лучшими морепродуктами и головокружительной панорамой города.

Любимые места Джиджи ХадидФОТОПляж Venice

Салон красоты anastasia

Beauty-Мекка голливудских звезд и всех инсайдеров мира моды и красоты!

Любимые места Джиджи Хадид

Пляж Venice

Самый знаменитый пляж в Лос-Анджелесе — скорее место для тусовок, чем для купания. Шумные ярмарки, автобусы в стиле 1960-х и стены с граффити — идеальная площадка для показа коллекции Tommy x Gigi.

Любимые места Джиджи Хадид
Любимые места Джиджи Хадид

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