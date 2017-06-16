Секреты Лос-Анджелеса: любимые места Джиджи Хадид

Кофейня Alfred Coffee

У местных жителей есть свои обычаи. Например, начинать утро с о-о-очень крепкого кофе в этом стильном заведении.

Блошиный рынок rose bowl

Во второе воскресенье каждого месяца рядом со стадионом Rose Bowl в Пасадене открывается уникальный блошиный рынок.

ФОТО Getty Images

Клуб the nice guy

Это и клуб, и бар, и ресторан, в котором можно оказаться, только если заранее забронировать столик. Девочкам точно понравится — здесь всегда столько знаменитостей!

Йогуртерия go greek

Замороженный йогурт Go Greek — для меня это единственное спасение в жаркие калифорнийские дни.

Ресторан catch la

Заказав здесь столик, вы убьете сразу двух зайцев — насладитесь лучшими морепродуктами и головокружительной панорамой города.

ФОТО Пляж Venice

Салон красоты anastasia

Beauty-Мекка голливудских звезд и всех инсайдеров мира моды и красоты!

Пляж Venice