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23 декабря 2016

Самые красивые новогодние елки в мире

Главная ель США за $1 млн, елка от Dior в Париже и советский шик елки в ГУМе у фонтана

Рождественская елка Dior в парижском отеле Plaza Athenee

Рождественская елка Dior в парижском отеле Plaza Athenee

Дизайнеры французского Модного дома Dior создали роскошную рождественскую елку для парижского отеля Plaza Athénée. Дерево высотой 5 метров расположено в самом центре вестибюля гостиницы. Дизайнерская елка выдержана в фирменном стиле Dior — с использованием белых и золотых игрушек. Под ней лежат подарки и плюшевые медведи Baby Dior. Напомним, что роскошный 5-звездочный отель Plaza Athénée, который находится на престижной улице Авеню Монтень, входит в список лучших отелей мира и является апологетом парижского шика.

Главная елка Нью-Йорка возле Рокфеллер-центра

Главная елка Нью-Йорка возле Рокфеллер-центра

Сияющая тысячами лампочек елка на Рокфеллер-плаза в центре Нью-Йорка считается главной елкой США. Даже ель у вашингтонского Капитолия не столь символична для Америки. С 1931 года натуральную норвежскую ель не менее 20 метров высотой, весом не менее 9 тонн и возрастом не менее 75 лет украшают 30 тысячами разноцветных лампочек. Зажигают их тоже не просто так — церемонию ежегодно открывает кто-то из звезд первой величины. В этом году честь выпала Стингу, Андреа Бочелли и Мэри Джей Блайдж. Декор, транспортировка и установка елки обходится правительству в $1 млн — в этом году ее верхушку венчает трехметровая хрустальная звезда, украшенная кристаллами Swarovski.

Рождественская елка в московском бутике Tiffany & Co.

Рождественская елка в московском бутике Tiffany & Co.

Настоящие шедевры дизайнерского искусства представляют декораторы бренда Tiffany & Co., украшая витрины бутиков к праздникам. Впрочем, об атмосфере в самих магазинах также тщательно заботятся — так, в московском бутике в ГУМе оба этажа украшены еловыми композициями с использованием серебряных и голубых шаров. Роскошная елка на первом этаже, помимо традиционных для бренда оттенков, также украшена золотыми шарами и внушительной серебряной пикой, а под елкой по традиции лежат голубые коробочки Tiffany, перевязанные белыми лентами.

Новогодняя елка в Lotte Hotel Moscow

Новогодняя елка в Lotte Hotel Moscow

Роскошь как она есть — так можно назвать новогодний декор московского отеля Lotte, который считается одним из самых престижных и дорогих в столице. Утопающий в золотых гирляндах лобби и невероятной красоты ель, украшенная золотыми шишками, шарами и снежинками, создают сказочную атмосферу праздника и отдают дань классическим традициям в оформлении.

Рождественская елка в дубайском отеле Jumeirah Zabeel Saray

Рождественская елка в дубайском отеле Jumeirah Zabeel Saray

Один из самых роскошных отелей Дубая Jumeirah Zabeel Saray устраивает к праздникам настоящую феерию — помимо огромной елки с синими морскими звездами и золотыми шарами, лобби отеля украшен фигурами Санта-Клаусов и рождественских верблюдов. Кроме того, здесь представлен большой рождественский пряничный дом, который собрали из 6000 деталей.

Центральная елка в ГУМе у фонтана

Центральная елка в ГУМе у фонтана

Главный магазин страны славится своими дизайнерскими елками, которые друзья и партнеры ГУМа наряжают в рамках благотворительного аукциона. Мало где к Новому году готовятся с подобным размахом — елки всех форматов и стилей украшают пространство ГУМа вот уже который год, создавая невероятную атмосферу праздника. При этом центральной является елка у фонтана, уходящая почти под купол. Ее декор отсылает к лучшим советским традициям: бумажные гирлянды, домики-кормушки, яркие шары и пятиконечная звезда на вершине. Под елкой, как водится, лежат подарки и шумит новогодняя ярмарка.

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